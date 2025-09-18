France 2 braque les projecteurs sur "ces Français partis vivre leurs rêves" au Maroc

La chaîne de télévision France 2 met en lumière cette semaine, dans une série de reportages, l'histoire de ressortissants français ou franco-marocains "partis vivre leurs rêves au Maroc", un pays connu pour sa diversité, ses traditions d'accueil et offrant de nombreuses opportunités d'affaires.



Sous le titre "ces Français qui ont tenté l'aventure au Maroc", la chaîne TV française diffuse dans son journal de 13 heures pendant toute la semaine des reportages centrés sur les diverses facettes qui font du Royaume une terre d'accueil pour tous.



"C'est un spectacle à la hauteur de leurs rêves. Que ce soit au-dessus du désert, dans les vallées escarpées de l'Atlas ou sur les rives de l'Atlantique, des Français ont choisi de partir vivre leur aventure" au Royaume, souligne-t-on.



La série a démarré lundi avec un premier épisode consacré à l'expérience de Jilali, un instructeur de parapente rentré en 2017 à Meknès animé d'un ardent désir de pousser l'aventure plus loin et développer sa discipline dans son pays d'origine.



A 57 ans, relève la chaîne, "ce Franco-Marocain s'est donné une mission : former une nouvelle génération d'instructeurs de parapente et ainsi donner des ailes à ceux qui l'ont accueilli".



Dans son deuxième épisode diffusé mardi, France 2 a mis le cap sur Essaouira, la Perle du Maroc qui attire de plus en plus de Français désireux d'y vivre pleinement leur rêve. Pour cette séquence, la chaîne a mis l'accent sur "l'aventure" dans laquelle s'est lancée Sophie "qui a choisi de faire de sa passion pour les chevaux une vocation de tous les jours dans la ville d'Essaouira, au bord de l'Atlantique".



"C'est là que Sophie s'est installée il y a quelques années pour concrétiser le rêve de sa vie : ouvrir une écurie bien loin de son ancien métier de chercheuse ", rapporte la chaîne.

Et d'ajouter que "si elle est tombée amoureuse du Maroc, c'est aussi pour la race de chevaux typiquement marocaine, le barbe-arabe".



Par Hosna Afaino (MAP)