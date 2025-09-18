France 2 braque les projecteurs sur "ces Français partis vivre leurs rêves" au Maroc


Libé
Jeudi 18 Septembre 2025

France 2 braque les projecteurs sur "ces Français partis vivre leurs rêves" au Maroc
Autres articles
La chaîne de télévision France 2 met en lumière cette semaine, dans une série de reportages, l'histoire de ressortissants français ou franco-marocains "partis vivre leurs rêves au Maroc", un pays connu pour sa diversité, ses traditions d'accueil et offrant de nombreuses opportunités d'affaires.

Sous le titre "ces Français qui ont tenté l'aventure au Maroc", la chaîne TV française diffuse dans son journal de 13 heures pendant toute la semaine des reportages centrés sur les diverses facettes qui font du Royaume une terre d'accueil pour tous.
 
"C'est un spectacle à la hauteur de leurs rêves. Que ce soit au-dessus du désert, dans les vallées escarpées de l'Atlas ou sur les rives de l'Atlantique, des Français ont choisi de partir vivre leur aventure" au Royaume, souligne-t-on.

La série a démarré lundi avec un premier épisode consacré à l'expérience de Jilali, un instructeur de parapente rentré en 2017 à Meknès animé d'un ardent désir de pousser l'aventure plus loin et développer sa discipline dans son pays d'origine.

A 57 ans, relève la chaîne, "ce Franco-Marocain s'est donné une mission : former une nouvelle génération d'instructeurs de parapente et ainsi donner des ailes à ceux qui l'ont accueilli".

Dans son deuxième épisode diffusé mardi, France 2 a mis le cap sur Essaouira, la Perle du Maroc qui attire de plus en plus de Français désireux d'y vivre pleinement leur rêve. Pour cette séquence, la chaîne a mis l'accent sur "l'aventure" dans laquelle s'est lancée Sophie "qui a choisi de faire de sa passion pour les chevaux une vocation de tous les jours dans la ville d'Essaouira, au bord de l'Atlantique".

"C'est là que Sophie s'est installée il y a quelques années pour concrétiser le rêve de sa vie : ouvrir une écurie bien loin de son ancien métier de chercheuse ", rapporte la chaîne.
Et d'ajouter que "si elle est tombée amoureuse du Maroc, c'est aussi pour la race de chevaux typiquement marocaine, le barbe-arabe".

Par Hosna Afaino (MAP) 


Lu 120 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS