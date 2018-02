Fort engouement dès les premières heures pour l’acquisition des billets du 122ème derby

Après la finale du CHAN remportée avec brio par le Onze national, le Complexe sportif Mohammed V s’apprête, ce samedi à partir de 15 heures, à vibrer au rythme du derby de la métropole qui s’annonce show. D’ailleurs depuis le lancement, hier, de l’opération de vente de billets, les guichets des Complexes Mohammed V, Benjelloun, Oasis, ainsi que des terrains de Tessema et des Roches Noires ont été pris d’assaut par un grand nombre de fans désireux d’acquérir leurs tickets.

Un communiqué de la société organisatrice du match rappelle bon nombre de mesures à suivre en vue que cette opération de vente puisse se dérouler dans de bonnes conditions, tant qu’il y a un précédent marqué par des agissements (marché noire, bousculades, accrochages…) qui avaient porté atteinte à la tenue du derby de la saison écoulée et des matches africains qu’avaient disputés le Wydad.

Pourvu que la leçon soit retenue afin que ce match qui se jouera à guichets fermés soit une véritable fête et un spectacle de bonne facture aussi bien dans les gradins que sur la pelouse.

Il y a lieu de signaler que les deux protagonistes continuent de peaufiner leurs programmes de préparation, et ce après avoir récupéré leurs internationaux respectifs qui étaient engagés avec l’équipe nationale des joueurs locaux. Chaque camp tâche de booster le moral de son groupe dans l’objectif d’être fin prêt le jour J. Du côté du Wydad, une prime conséquente dont le montant n’a pas été dévoilé aurait été promise aux joueurs tout comme le Raja d’ailleurs où l’on parle, malgré la crise et cette énième histoire de saisie de compte du club, d’un chèque de 10.000 DH pour chaque élément.

Une rencontre qui ne devrait pas différer outre mesure des précédents face-à-face dans la mesure où elle est à placer sous le signe de l’équilibre même s’il y a de nouvelles données : un Raja en perpétuelle crise et un Wydad managé par un nouveau staff technique conduit par le cadre tunisien Fouzi Benzarti. Ce que l’on espère, c’est que ce contexte n’affecte pas la qualité du jeu et que les deux équipes sortent un match plein digne de leur standing.

A noter que ce 122ème derby, qui sera sifflé par un trio d’arbitrage de la Ligue du Grand Casablanca avec comme referee de centre Noureddine Jaafari, secondé par Lahcen Azgaou et Mustapha Akerkad, entre dans le cadre de la mise à jour (10ème journée) du championnat national de football, Botola Maroc Telecom D1.

Les deux clubs ont connu des fortunes diverses lors de la phase aller, sachant qu’ils n’ont disputé chacun que 14 matches. Les Verts, qui devraient récupérer Abdelilah Hafidi, ont été bien meilleurs bouclant la première moitié en 3ème position avec 25 points, soit 4 longueurs de retard sur le Hassania d’Agadir, sacré champion d’automne. Quant aux Rouges, lauréats de la C1 continentale 2017 et qui disputeront, le 24 de ce mois au Complexe Mohammed V, la Super Coupe d’Afrique contre les Congolais du TP Mazembe, ils avaient cumulé les contre-performances, ce qui leur a valu une modeste 12ème place avec 16 unités au compteur.