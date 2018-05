"Fin" d'un différend entre Salah et sa fédération autour d'images du joueur

La Fédération égyptienne de football a accepté de retirer des images de l'attaquant Mohamed Salah qui avaient suscité une vive polémique avec le "Pharaon de Liverpool", a annoncé dimanche son président Hany Abou Rida sur Facebook.

La crise est née après l'apparition d'un portrait géant de l'international égyptien sur l'avion officiel de sa sélection nationale au côté du logo de l'opérateur de téléphonie mobile égyptien "We".

Parrain des Pharaons pour le Mondial 2018, cette société publique est également la concurrente directe de Vodafone, sponsor personnel du joueur.

M. Abou Rida a ainsi annoncé dimanche "la suppression des images de Mohamed Salah dans son ancienne forme", sur la base d'un accord passé entre le joueur et le ministre de la Jeunesse et du Sport Khaled Abdelaziz lui-même.

Les deux parties sont parvenues à cet accord après "l'intervention des dirigeants politiques pour que (la Fédération) abandonne ses droits au profit de la grande star de l'Egypte", a précisé M. Abou Rida.

La suppression des portraits du Pharaon des Reds de toutes les publicités présentes sur les routes et à la télévision a également été convenue avec les partenaires de la Fédération.

Cette opération devrait être achevée "d'ici une semaine au plus tard", a promis M. Abou Rida.

Après des semaines de tensions entre la Fédération et l'agent du joueur, Mohamed Salah était sorti de son silence la semaine dernière en qualifiant sur Twitter l'attitude de la Fédération de "très grande insulte".

Mais il avait annoncé, quelques heures plus tard, que la situation était "en passe de se résoudre", après un appel téléphonique du président de la Fédération le jour-même.