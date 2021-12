Fahd Yata n'est plus

Le journaliste marocain Fahd Yata, fondateur, directeur et éditorialiste de "La Nouvelle Tribune", s’est éteint samedi à l’âge de 69 ans, apprend-on auprès de sa famille.



Le défunt a fait ses premières armes de journaliste au quotidien Al-Bayane avant de le quitter pour de nouveaux horizons professionnels toujours dans le domaine du journalisme.



Ancien rédacteur en chef du magazine Tijaris, du mensuel Enjeux et de La Vie Economique, Fahd Yata a fondé l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune en 1995, dont il a lancé la version numérique en 2011.



Frère jumeau de Nadir Yata, éminent journaliste décédé en 1996, et fils d’Ali Yata (1920-1997), l’ancien Secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme, le défunt est titulaire d’un doctorat en relations internationales, d’une maîtrise de droit et d’un diplôme de sciences politiques de l’Université Paris I, Panthéon Sorbonne.