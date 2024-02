FIATERR 2024 : Création prochaine d'une Banque de développement des territoires

Les participants à la deuxième édition du Forum international avenir territoires (FIATERR) 2024, tenue du 12 au 14 février à Rabat, ont convenu de la création d'une Banque de développement des territoires.



L'annonce de la création de cette banque a été faite lors d'une table ronde au deuxième jour de cet évènement, organisé par l'Association des régions du Maroc (ARM) et l'Université africaine des sciences et techniques (EMIA) Sénégal, avec le soutien de la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT), indique un communiqué de l'ARM.



Cette banque, qui mobilisera des ressources financières longues et abondantes à travers divers canaux, a pour objectif de répondre aux besoins d'investissement des collectivités territoriales, rapporte la MAP. Outre le financement, elle offrira des services d'assistance technique pour accompagner les territoires dans la maturation de leurs projets, l'amélioration de la gestion financière, la mobilisation des ressources propres et la réduction du risque de défaut, souligne la même source.



Au cœur des débats de ce forum, qui a bénéficié de l'appui de la Commission de l'UEMOA, figurait la question cruciale du financement du développement territorial, a rappelé la même source, notant que les intervenants ont partagé leurs expériences et leurs connaissances lors de sessions plénières, d'ateliers thématiques et d'une table ronde, explorant divers aspects tels que la réforme des finances locales, les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, les financements innovants et l'accès aux marchés financiers internationaux.



La clôture du Forum international avenir territoires 2024 a été marquée par la remise de prix et de distinctions à des organismes et acteurs de développement territorial. Parmi les lauréats, le président de la région Tanger–Tétouan–Al-Hoceima, Omar Moro, qui s'est vu décerner le Prix UBUNTU des territoires solidaires par le ministre des Collectivités territoriales du Sénégal Adama Diouf, en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle au développement des collectivités territoriales et à la coopération décentralisée entre le Maroc et les pays africains.



A noter que le FIATERR 2024, qui s'est tenu du 12 au 14 février 2024 à Rabat, avait pour objectif primordial de favoriser un échange d'idées et de bonnes pratiques, en particulier en ce qui concerne le financement du développement territorial. Cette rencontre d'envergure a également joué un rôle crucial dans le renforcement des liens entre les différents acteurs impliqués et dans la promotion de partenariats fructueux.



De même, plusieurs conventions de partenariat ont été signées en marge du forum. Ainsi, l'ARM a conclu des conventions de partenariat avec les Associations des régions du Mali et du Burkina Faso, ainsi qu'avec l'Association des Départements du Sénégal. De plus, la région de Guelmim-Oued Noun a scellé une convention avec la région de N'ZI en Côte d'Ivoire.



Le forum a débuté le 12 février dans les locaux de l’Université internationale de Rabat par une session de formation et de sensibilisation destinée aux élus et aux cadres des collectivités territoriales. Cette session visait à mettre en lumière les défis inhérents au financement du développement et à explorer des pistes innovantes pour optimiser les solutions existantes. A cette occasion, des certificats nominatifs ont été remis officiellement aux participants, soulignant leur engagement et leur contribution à cette initiative cruciale pour l'avenir des territoires.