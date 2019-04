Evrard toujours en jaune et Gandin vainqueur de l’étape

L’Italien Gandin Stefano a remporté lundi la 4ème étape du Tour international cycliste du Maroc, reliant Al Hoceima et Nador (128 km), tandis que le Belge Laurent Evrard, garde jalousement le maillot jaune en tant que leader du classement général.

Gandin, représentant l’équipe italienne de "Gallina Colosio Eurofeed", a parcouru l’étape en 2h56min22sec, après un sprint final remporté face au Français Gaillard Marlon de l’équipe "Vendée U Pays de la Loire". L’Australien Volkers de l’équipe suédoise "Memil Pro Cycling" a occupé la troisième place avec 2h56min24sec.

Cette étape, dont la vitesse moyenne a atteint 43 Km par heure, comprenait trois sprints intermédiaires. Ainsi, Gandin a occupé la première place au niveau du deuxième, et la troisième au niveau du 109ème km au village de Ouled Larbi.

Le Marocain Abderrahim Zahiri s’est classé 9ème de cette étape, suivi de son compatriote El Mehdi Chokri qui, lui, est arrivé en tête au premier sprint intermédiaire au niveau du village de Boujibar.

Gandin est, pour sa part, arrivé en tête avec 15 unités au classement par points, suivi du Français Marlon Gaillard (12 points) et de l'Australien Samuel Volkers (10 points).

De son côté, le Belge Laurent Evrard occupe la tête du classement général avec 18 points, avec un point d’avance sur le Dominicain Milan Jimenez Diego et deux points sur le vainqueur de cette étape, l'Italien Gandin Stefano, gardant ainsi les maillots blanc à pois (meilleur grimpeur) et vert (premier du classement).

Par ailleurs, le Français Alan Jousseaume garde son maillot bleu en tête du classement des jeunes des moins de 23 ans, avec 15h17min46sec, avec 6min57sec d’avance par rapport à El Mehdi Chokri. Organisé du 5 au 14 avril sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, le TMC-2019 connaît la participation de 106 cyclistes et 18 équipes représentant notamment la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Norvège, la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, la Hongrie, la Russie, la République dominicaine et la Belgique.

Le TMC est une compétition inscrite au calendrier de l'UCI Africa Tour en catégorie 2.2. La première édition prit le départ en 1937 et fut remportée par l'Espagnol Mariano Canardo.