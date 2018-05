Et de cinq pour le cinq slaoui : Les filles du CRA conservent également leur Coupe

La finale de la Coupe du Trône de basketball au titre de la saison 2017-2018, dont les débats ont eu lieu lundi dernier dans la salle Ziatène de Tanger, a confirmé la suprématie de l'ASS sur la scène nationale.

Après avoir sorti respectivement le WAC et le CRA, l'ASS avait affaire au MAS de Fès dans une finale qui fut une véritable partie d’échecs entre les coachs Said Elbouzidi (ASS) et Bilal Faïd (MAS).

Après le coup d'envoi de la rencontre, l'ASS, sans tarder, a pris d'assaut son adversaire en lui imposant un pressing constant, ce qui l’a conduit à commettre une multitude de fautes. Cette stratégie a permis à Zakaria Mesbahi , Baeri Yacine, Soufiane Kourdou, Wayne Arnold et Yacine Mahcini de creuser l'écart à l'orée du deuxième quart-temps 18/43.

A la reprise, tout le monde s'attendait à un sursaut d'orgueil de la part des coéquipiers de Réda Harras, mais en vain. Les Slaouis, plus expérimentés, n'ont rien laissé au hasard pour décrocher haut la main un cinquième sacre d'affilée. Score final : 87/59.

En lever de rideau de la finale hommes s’est déroulée celle des dames entre le CRA, tenant du titre, et le CODM de Meknès. Le sort de cette rencontre ne s'est décidé que vers les ultimes secondes de la partie après un chassé-croisé à couper le souffle qui s'est terminé au profit de l’équipe du Chabab Rif d'Al Hocéima sur le score de 48/43.

Il convient de rappeler en dernier lieu que la finale et les demi-finales du play-off auront lieu en fin de semaine à la salle Fathallah Bouazzaoui à Salé. Un communiqué devrait être émis incessamment pour faire part de la programmation des matches à jouer.