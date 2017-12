Enfin, une manche au grand complet

La 12e journée du championnat national de football Botola Maroc Telecom D1 se déroulera cette fin de semaine et lundi.

Ainsi ce samedi à 14h30, la RSB reçoit le RAC au stade d’Honneur d’Oujda. Revigorés depuis le départ de Rachid Taoussi, les Berkanis comptent sur une nouvelle victoire, à domicile, pour s’approcher davantage du groupe des leaders. Le RAC, 15e avec 8 points et une seule victoire, tentera de limiter les dégâts pour se relancer dans l’exercice.

A 15h, le Rapide d’Oued Zem accueille au stade municipal de Tadla le Hassania d’Agadir. Bien installés au fauteuil de leader, les Soussis voient leur rêve grandir au fil des journées et chercheront à s’adjuger les points de la partie pour conforter leur position. De l’autre côté, les locaux tenteront de retrouver le chemin des filets même aux dépens du leader.

A 18h, le stade Moulay El Hassan abritera le match qui opposera le FUS à l’OCS. Une belle affiche entre deux équipes du milieu du tableau qui prônent un jeu ouvert et qui veulent se démarquer en occupant les premières places.

Pour ce qui est des matchs de dimanche, le CRA reçoit l’OCK à 14h 30 au stade Mimoune El Arsi. 4e au classement avec 16 unités au compteur, les locaux sont en train de réaliser une bonne saison et tenteront d’enregistrer un résultat positif face à un OCK qui n’arrive toujours pas à retrouver son rythme de croisière.

A 15h, le CAK reçoit l’AS FAR au stade municipal de Khénifra. Irréguliers, les locaux chercheront à se ressaisir pour assurer leur maintien le plus tôt possible. Les coéquipiers d’Amine Bourkadi, de leur côté, n’ont d’autre choix que la victoire s’ils veulent prétendre encore jouer les premiers rôles.

A El Jadida, le Difaâ accueille le KACM dans un duel considéré depuis toujours comme le derby des frères ennemis. Connaissant des petits passages à vide de temps en temps, les poulains d’Abderrahim Talib savent qu’il n’y a que la victoire qui pourrait leur redonner confiance pour poursuivre le reste de l’exercice avec plus de sérénité. Le KACM, bien inspiré lors des derniers matchs, tentera de surprendre son adversaire pour se hisser en haut du classement.

A 17h00, le WAC reçoit l’Ittihad de Tanger au Complexe Moulay Abdellah de Rabat. Déçus de leur participation en Coupe du monde des clubs, les coéquipiers d’Achraf Bencharki n’auront d’yeux que pour la victoire pour se réconcilier avec leurs supporters. En face, les Tangérois tenteront de profiter de la situation que traverse leur adversaire pour enregistrer un bon résultat.

Enfin, lundi à 17h00, le Complexe Moulay Abdellah abritera la rencontre qui mettra aux prises le MAT avec le RCA. Derniers au classement général, les hommes de Youssef Fertout auront la tâche difficile face aux Rajaouis. Ces derniers et malgré une crise qu’ils traversent tenteront de l’emporter en vue de rester dans le sillage du leader.