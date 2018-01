"On va jouer contre un grand Real Madrid, c'est sûr", a insisté mardi l'entraîneur du PSG, Unai Emery, au sujet du 8e de finale de Ligue des champions entre les deux clubs, balayant les critiques sur les difficultés actuelles du club espagnol.

"Ils vont arriver en forme contre nous, c'est sûr. Ils ont gagné trois des quatre dernières Ligues des champions. Ils sont habitués à jouer des matches comme ça", a prévenu le technicien basque à un peu plus d'un mois du match aller, le 14 février.

"Toutes les équipes connaissent des difficultés dans une saison. Peut-être que c'est le moment pour le Real Madrid. Mais souvenez-vous: quand le Real a battu Barcelone en Supercoupe d'Espagne cet été, tout le monde disait que le Barça connaîtrait une saison difficile et maintenant ils sont très forts", a enchaîné Emery.

"On va jouer contre un grand Real Madrid, c'est sûr. Gareth Bale revient de blessure, c'est un joueur important qui va donner de la force à son équipe. Le Real est habitué à surmonter les moments difficiles, avec un coach comme Zidane qui a beaucoup d'expérience, comme joueur et coach, et qui va leur donner de la tranquillité", a conclu l'entraîneur du PSG.

Le Real Madrid est actuellement 4e du Championnat d'Espagne, avec 16 points de retard sur le leader Barcelone. En Liga, il reste sur une cinglante défaite contre le Barça lors du clasico (3-0) et un nul rageant contre le Celta à Vigo (2-2).

Les Madrilènes reçoivent le PSG le 14 février avant un déplacement au Parc des Princes le 6 mars.

Par ailleurs, Unai Emery a "parlé à Edinson Cavani et Javier Pastore" qui ont repris l'entraînement du Paris Saint-Germain avec plusieurs jours de retard, a-t-il indiqué mardi, sans préciser si les deux joueurs seraient sanctionnés.

"Je leur ai parlé personnellement et le club a parlé avec eux. Mais ça reste à l'intérieur" du PSG, a expliqué le technicien, à la veille d'un déplacement à Amiens en quart de finale de Coupe de la Ligue.

"Ils doivent travailler. Le plus important c'est le groupe, l'équipe, les joueurs qui sont prêts, les joueurs qui ont joué dimanche aussi", a-t-il poursuivi, sans préciser si les deux joueurs seraient disponibles pour la rencontre en Picardie.

L'entraîneur parisien a en revanche confirmé l'absence de Thiago Motta, sorti sur blessure quelques minutes après son entrée en jeu contre Rennes, dimanche soir en Coupe de France (6-1): "J'espère que c'est une petite blessure et qu'il sera prêt à vite rentrer dans le groupe".

Pastore n'a repris l'entraînement que lundi après-midi, avec une séance individuelle. Cavani avait fait son retour au Camp des Loges vendredi dernier alors que la reprise était prévue le mercredi.