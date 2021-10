Election samedi du président de la Chambre des représentants

La Chambre des représentants tiendra samedi une séance plénière consacrée à l'élection du président de la Chambre.



Dans un communiqué publié jeudi, le président du bureau provisoire de la Chambre, Abdelwahed Radi a indiqué que la séance, qui débutera à 15h00, se tiendra conformément aux dispositions de l’article 62 de la Constitution et de l’article 21 du règlement intérieur de l'institution législative.



La majorité gouvernementale a convenu de présenter les candidatures de Rachid Talbi Alami et Naam Miyara, respectivement à la présidence des Chambres des représentants et des conseillers