Eco Trail au lac Lalla Takerkoust

La première édition Eco Trail prévue le 18 février prochain aura lieu au lac Lalla Takerkoust près de Marrakech.

Au programme, trois courses sur des distances de 7 km, 17 km et 27 km.

L’objectif est d’organiser un planning de trail avec la participation ouverte au plus grand nombre en favorisant la cohabitation entre l’élite et les amateurs avec un éventail d’épreuves et difficultés qui permettent des modes d’engagement variable selon les parcours et le niveau de chacun.

Après l’Eco Trail du lac Lalla Takerkoust, d’autres événements attendent les trailers, à savoir l’Eco Trail d’Amizmiz programmé le 29 avril avec une étape extrême de 57 km et l’Eco Trail de Dar Bouazza prévu fin septembre 2018.