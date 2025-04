Dubravka Suica : L'UE est déterminée à consolider son partenariat stratégique avec le Maroc

La commissaire européenne pour la Méditerranée, Dubravka Suica, a souligné, jeudi à Grenade, la détermination de l'Union européenne à renforcer son "partenariat stratégique" avec le Maroc dans tous les domaines.



"Nous étudions les moyens d'approfondir notre partenariat solide et d'établir des relations interpersonnelles", a-t-elle déclaré à la MAP à l'issue de ses entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, en marge d'un forum international sur l’avenir de la Méditerranée organisé à l'occasion de la présidence espagnole de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM).



La commissaire européenne n’a pas manqué de saluer à cette occasion le "partenariat stratégique" unissant le Maroc et l'Union européenne, qualifiant d'"exemplaire" la coopération entre Rabat et Bruxelles en matière de migration.



"Nous avons beaucoup de choses en commun en matière d'immigration, et nous travaillerons de concert pour enrichir le débat sur le Nouveau Pacte pour la Méditerranée", a-t-elle fait savoir.



Le forum international sur l’avenir de la Méditerranée tenu du 2 au 4 avril à Grenade avec la participation des présidents et vice-présidents des parlements de tous les Etats membres de l’AP-UpM a débattu de quatre thématiques essentielles à savoir les mouvements migratoires, le changement climatique, l’emploi des jeunes, et l’égalité homme-femme dans la région méditerranéenne.