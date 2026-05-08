Driss Lachguar reçu par l’Ambassadrice de la République populaire de Chine

L’Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Maroc, S.E.Mme Yu Jinsong, a reçu jeudi le Premier secrétaire de l'USFP, Driss Lachguar, accompagné d’une dé légation du parti.



Cette visite, effectuée à l'invitation de l'ambassadrice, avait pour objectif d'aborder des questions d'intérêt commun, notamment les perspectives de renforcement des relations bilatérales entre les deux pays d’une part, et l’USFP et le Parti communiste chinois d’autre part. Il y a lieu de rappeler que cette année coïncide avec le dixième anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique marocco-chinois sous l'égide de S.M le Roi Mohammed VI et du président chinois Xi Jinping.