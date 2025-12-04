Driss Lachguar : Le choix du Maroc, de son Souverain et de son peuple, est un choix de solidarité positive et efficace pour une Palestine libre. Il est temps, par ailleurs, de mettre fin aux divisions interpalestiniennes

Mohamed Salem Cherkaoui insiste sur la nature concrète du soutien marocain qui se manifeste par des initiatives sociales, humanitaires et de développement à Al-Qods

Jamal Al Shobaki salue l’initiative de solidarité et rappelle l’histoire partagée des deux peuples, évoquant la libération d’Al-Qods par

Saladin avec une notable contribution marocaine

«Le choix du Maroc, de son Souverain et de son peuple est un choix de solidarité positive et efficace pour une Palestine libre. Il est temps, par ailleurs, de mettre fin aux divisions interpalestiniennes». C’est cette conviction profonde qu’a exprimée le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, lors d’un événement exceptionnel célébrant la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien organisé mercredi dernier au Théâtre Mohammed VI de Casablanca.Dans son allocution lors de cet événement qui a réuni de nombreuses personnalités, dont notamment l’ambassadeur palestinien au Maroc, Jamal Al Shobaki, le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif, Mohamed Salem Cherkaoui, ainsi que plusieurs militants de l’USFP, notamment de la région de Casablanca-Settat, Driss Lachguar a rappelé la place centrale qu’occupe la question palestinienne tout au long de l’histoire du parti de la Rose. Il a également souligné l’approche réaliste et responsable du Maroc dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien, tout en évoquant le contexte des années 1950-60 marqué par une propagande qui donnait aux peuples arabes l’illusion que la libération d’Al-Qods était imminente, mais la réalité a, par la suite, révélé le caractère mensonger de ces discours.Le dirigeant ittihadi a insisté sur le fait que le Maroc, loin des surenchères et des slogans creux, est resté constant dans ses positions. Il a rappelé en ce sens l’incendie de la mosquée Al-Aqsa en 1969, un événement marquant qui incita Feu Hassan II à convoquer un sommet islamique d’urgence. Le Maroc fut l’un des premiers Etats arabes à reconnaître l’Organisation de libération de la Palestine en 1974, ouvrant la voie à la reconnaissance internationale des Palestiniens.Driss Lachguar a affirmé que la politique marocaine sous la direction de S.M le Roi Mohammed VI adopte une approche pragmatique de soutien à la Palestine, dépassant les réactions émotionnelles, indiquant que la teneur du Discours Royal marque une maturité stratégique à suivre aux niveaux arabe et palestinien afin de progresser vers une solution juste et digne.« Israël ne tire pas seulement profit de sa supériorité militaire… mais aussi de la division entre Palestiniens. N’est-il pas temps de mettre fin aux divisions?», s’est, par ailleurs, interrogé Driss Lachguar.Et le dirigeant ittihadi de conclure son allocution en saluant le consensus populaire et institutionnel marocain autour de la cause palestinienne, affirmant que la solidarité marocaine est un engagement profond, rationnel et durable, fondé sur un héritage culturel et un engagement constant pour préserver les droits et l’espoir d’une Palestine libre et souveraine. Ce positionnement ouvre la voie à une approche nouvelle quant aux grandes questions arabes, basée sur l’action concrète plutôt que le simple discours.Pour sa part, Mohamed Salem Cherkaoui a insisté sur la nature concrète du soutien marocain en précisant qu’il se manifeste par des initiatives sociales, humanitaires et de développement à Al-Qods, reflétant la présence effective du Maroc dans cette ville. Il a noté que l’engagement marocain vise la préservation du patrimoine palestinien de la Ville Sainte.De son côté, l’ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Al Shobaki, a rappelé l’histoire partagée des deux peuples, évoquant la libération d’Al-Qods par Saladin avec une notable contribution marocaine. Il a dénoncé les politiques d’occupation qualifiées de fascistes et appelé à un cessez-le-feu, à la libération des prisonniers palestiniens et à l’ouverture d’un processus politique garantissant le droit des Palestiniens à un Etat avec Al-Qods pour capitale.A rappeler que cet événement a débuté par la projection d’un film documentaire retraçant le parcours de la colonisation de la Palestine depuis le mandat britannique, en passant par l’expansion israélienne, jusqu’à la situation actuelle marquée par les tentatives de judaïsation de la Ville Sainte.