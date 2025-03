Dr Mrabih Rabou Shaibata: La participation d'élus des régions du Sud du Royaume à la 57eme session de la CEA, un indice fort de l'intérêt porté à ces régions dans l’intégration continentale

La participation de représentants des élus locaux des régions de Dakhla-Oued Eddahab et Laâyoune-Sakia El Hamra parmi la délégation marocaine à la 57ème session de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA), qui se tient à Addis-Abeba du 12 au 18 mars, constitue un indice fort de l'intérêt porté aux régions du Sud du Royaume dans le processus d’intégration régionale et continentale, ainsi que de la volonté affirmée de diversifier et de développer leur économie, a souligné Dr Mrabih Rabou Shaibata, président du Centre Sahara pour les études en développement et les droits de l’Homme.



Grâce à leur potentiel et aux infrastructures stratégiques en développement, les régions du Sud du Royaume s’affirment, conformément à la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, comme la porte d’entrée pour l’édification d’un espace africain prospère et solidaire, au service du continent et de ses populations, a affirmé Dr Mrabih Rabou Shaibata, également élu local de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.



Cette dynamique, voulue par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vise à faire de ces régions une plateforme de liaison stratégique entre l'Europe, l'Afrique, l'Amérique et le bassin méditerranéen, notamment avec l'achèvement des projets du modèle de développement des provinces du Sud et l'ouverture de la route expresse Tiznit-Dakhla reliant le continent africain via la Mauritanie, a-t-il noté.



De plus, les grandes infrastructures, comme le port de Dakhla Atlantique qui est l'un des plus vastes ports à l'échelle continentale, le réseau routier, les aéroports, les installations logistiques de nouvelle génération et les zones de libre-échange, viennent consolider cette dynamique et accélérer l’intégration économique de ces régions, a-t-il relevé.



Ces initiatives s’inscrivent dans la vision prospective de Sa Majesté le Roi, visant à ériger les provinces du Sud du Royaume en un pivot stratégique du développement durable du continent africain, a mis en avant le président du Centre Sahara pour les études en développement et les droits de l’Homme, citant dans ce sens, entre autres, l’Initiative Royale Atlantique, qui ambitionne de fédérer les pays africains bordant l’Atlantique pour en faire un espace d’intégration économique dynamique, et l’Initiative de Sa Majesté le Roi visant à désenclaver les pays du Sahel dépourvus d’accès à la mer, en leur ouvrant des débouchés vers l’océan Atlantique à travers un réseau d’infrastructures stratégiques.

Ce dispositif leur garantit ainsi une ouverture sur les marchés mondiaux en transitant par les provinces du Sud du Royaume, a-t-il réaffirmé.



Par ailleurs, le projet de gazoduc Nigeria-Maroc constitue un levier majeur de l’intégration régionale et continentale. En consolidant les interconnexions énergétiques et en renforçant la coopération économique entre les nations traversées, il conforte le rôle du Royaume en tant qu’acteur clé du développement et de la stabilité en Afrique, a-t-il ajouté.



Commentant l’élection du Maroc à la présidence de la 57e session de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique et de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique, Dr Mrabih Rabou Shaibata a affirmé que cette élection reflète la confiance dont jouit le Royaume du Maroc ainsi que le désir de la communauté internationale et africaine de tirer parti de son expertise accumulée dans des domaines clés liés au renforcement de l'intégration régionale entre les pays africains, à travers le développement des économies locales et l'ouverture à des initiatives continentales d’envergure, dans la perspective de "Promouvoir la mise en œuvre de l’accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine", retenu par les organisateurs comme thème de cette édition.