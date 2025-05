Douanes : L'ADII lance un projet d’intégration de l’IA dans la gestion des risques

L’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) annonce avoir lancé, récemment, en partenariat avec l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et le Secrétariat d’État à l’économie de la Confédération Suisse (SECO), un projet visant à intégrer les technologies d’intelligence artificielle (IA) dans les processus d’analyse et de gestion des risques douaniers.



En droite ligne avec le nouveau plan stratégique de l’ADII à l’horizon 2028, cette initiative axée sur le ciblage et l’analyse prédictive, s’aligne avec la dynamique de digitalisation avancée engagée en vue de renforcer l’efficacité des contrôles douaniers et de faciliter les échanges commerciaux licites, indique l'Administration dans un communiqué.



Lors de la cérémonie de lancement de ce projet, présidée par le directeur général de l’ADII, Abdellatif Amrani, les participants ont échangé sur les enjeux stratégiques liés à l’exploitation des données massives, à l’IA et au machine learning appliqués à la gestion du risque douanier, ainsi que sur les projets en cours de transformation numérique menés par l'Administration et les perspectives de leur consolidation dans le cadre dudit projet, poursuit la même source.



Dans cette optique, une première mission technique, conduite par des experts internationaux accrédités par l’OMD, s’est tenue au siège de l’ADII du 19 au 23 mai courant, rapporte la MAP.



Elle a permis d’évaluer les acquis actuels en matière de traitement automatisé des données et de ciblage des risques, et de poser les jalons d’un plan d’action structuré pour la suite du projet.



Par ailleurs, l’ADII s’est félicitée de cette coopération trilatérale, qu’elle considère comme une reconnaissance de son engagement en faveur d’une douane intelligente, proactive et tournée vers l’avenir, souligne le communiqué.



Le coup d'envoi de cette initiative a été notamment marqué par la participation de l’Ambassadeur de Suisse au Royaume du Maroc, Valentin Zellweger, ainsi que de hauts responsables de l’OMD et de l’ADII.