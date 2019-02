Le dirham s'apprécie par rapport à l'euro et vis-à-vis du dollar



Le dirham s'est apprécié de 0,93% par rapport à l'euro et de 0,28% vis-à-vis du dollar au cours de la période allant du 7 au 13 février 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, fait savoir BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires pour la semaine allant du 7 au 13 février 2019.

Pour ce qui est des interventions sur le marché monétaire, BAM a injecté un total de 73,5 milliards de dirhams (MMDH), dont 71 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur appel d’offres et 2,5 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME.

Durant la même période, le taux interbancaire s'est établi à 2,26%, alors que le volume des échanges est revenu à 2,3 MMDH, relève la note, ajoutant que lors de l’appel d’offres du 13 février (date de valeur le 14 février), un montant de 70 MMDH a été injecté sous forme d’avances à 7 jours.

Côté Bourse, la Banque centrale indique que sur la période allant du 7 au 13 février 2019, le Masi a augmenté de 0,7%, ramenant ainsi sa performance depuis le début de l'année à 1,1%. L’évolution hebdomadaire de l’indice de référence reflète essentiellement les appréciations des indices sectoriels des «services de transport» de 3,5%, des «télécommunications» de 2,4% et des « banques » de 0,7%. En revanche, l’indice du secteur des «bâtiments et matériaux de construction» a affiché une contreperformance de 2,6%, ajoute la même source.

Le volume global des échanges a, quant à lui, atteint 2,3 MMDH, contre 553,4 millions de dirhams (MDH) une semaine auparavant, fait savoir BAM, notant que sur le marché central le volume quotidien moyen des échanges réalisé a baissé à 76 MDH après 92,1 MDH.



Progression des nuitées touristiques en décembre dernier à Marrakech



Le nombre des nuitées touristiques dans les différents établissements d'hébergement touristique classés de la ville de Marrakech a enregistré une progression de 15% en décembre 2018, par rapport au même mois de l'année 2017.

Selon des statistiques publiées par le Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech, un total de 642.165 nuitées a été enregistré en décembre dernier contre 557.289 durant le même mois de 2017.

Concernant le taux d'occupation, il a été de 55% durant le mois de décembre 2018, contre 48% réalisé durant la même période de 2017.

Quant à la durée moyenne du séjour en décembre dernier dans la cité ocre, elle était de 3 jours, soit une moyenne identique à celle enregistrée lors du même mois de l'année 2017.

Par marché émetteur, les Français ont réalisé le plus grand nombre de nuitées en décembre dernier avec 146.259 (+18%), suivi notamment des Britanniques (73.868 nuitées), des Allemands (30.546) et des Espagnols (28.234).

En termes de classement par unité d'hébergement touristique, les hôtels classés 5 étoiles viennent en tête avec 232.808 nuitées, suivis des hôtels 4 étoiles (186.335 nuitées) et des clubs hôtels (101.983 nuitées), a fait savoir le CRT de Marrakech.