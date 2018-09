Terrorisme



Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de la surveillance du territoire national a procédé, jeudi, au démantèlement d’une cellule terroriste affiliée à Daech et composée de trois personnes âgées entre 25 et 26 ans, s'activant dans les villes de Tétouan et Agadir, indique le ministère de l’Intérieur.

Les perquisitions ont permis la saisie d'armes blanches, d'un uniforme militaire, de manuscrits incitant à la violence, en plus de matériel informatique, précise le ministère dans un communiqué. Selon les premiers éléments de l'enquête, ajoute-t-on, les mis en cause planifiaient l’exécution d’opérations terroristes dans le Royaume à travers des engins explosifs et des produits toxiques.

Les mis en cause seront déférés devant la justice une fois achevée l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le ministère.



Pacte



Le Maroc a signé le Pacte mondial pour une couverture sanitaire universelle (CSU-2030), en marge d'une réunion ministérielle de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur «la route vers la CSU en Méditerranée orientale», organisée du 3 au 5 septembre à Salalah (Oman). Ce pacte, qui vient consolider l'engagement du Maroc en faveur de la généralisation de la couverture médicale d'ici 2030, a été paraphé par le secrétaire général du ministère de la Santé, Hicham Nejmi qui a présidé la délégation marocaine, indique un communiqué du ministère de la Santé.

Le Maroc envisage la mise en œuvre effective du système de couverture sanitaire pour les travailleurs indépendants et les travailleurs non salariés exerçant une activité libérale au début de 2019, achevant ainsi le vaste chantier d'assurance-maladie au profit de tous les citoyens marocains et migrants résidant dans le Royaume.