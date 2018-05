Divers sportifs

Mondial 2026



Le Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès,Timothy Harris, a exprimé, mardi à Basseterre, le soutien fort de son pays à la candidature du Maroc pour l'organisation de la Coupe du monde 2026 de football.

"Nous sommes heureux d'apporter notre soutien à la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du monde 2026", a-t-il souligné à la MAP, à l'issue d'un entretien avec l'ambassadeur du Maroc en Antigua-et-Barbuda, avec résidence à Sainte Lucie, Abderrahim Kadmiri, qui est membre de la commission de soutien à la candidature Maroc 2026. M. Harris, qui s’est félicité de la solidité des relations d’amitié entre le Maroc et Saint-Christophe-et-Niévès, a émis le souhait de voir le Royaume abriter cette manifestation planétaire.

Auparavant, le Premier ministre d'Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne, a exprimé, mardi à Saint-John's, le soutien fort de son pays à la candidature du Maroc pour organiser la Coupe du monde 2026.

"Antigua-et-Barbuda soutient fortement la candidature du Maroc à l'organisation de la Coupe du monde 2026", a-t-il déclaré à la MAP, à l'issue d'un entretien avec l'ambassadeur du Maroc en Antigua-et-Barbuda, Abderrahim Kadmiri.

M. Browne s'est félicité de la solidité des liens unissant son pays au Maroc. "Nous croyons être de bons amis et avoir une relation mutuellement bénéfique, fondée sur la réciprocité", a-t-il déclaré, exprimant le voeu de son pays de donner plus de force aux relations bilatérales.



Match-gala de futsal



Un match-gala de football en salle (futsal) entre d’anciens joueurs de l’équipe nationale et ceux du Club olympique Phosboucraa a été organisé, mardi à Laâyoune, à l’occasion de l’anniversaire de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan.

Initiée par l’Association des anciens joueurs et fans de l’Olympique Phosboucraa, cette manifestation sportive s’est déroulée à la salle couverte Al Hizame sous le signe "Nous sommes tous confiants et pleins d’espoir pour l’organisation du Mondial 2026".

Le match s’est déroulé dans une ambiance conviviale entre des joueurs qui se connaissent parfaitement à l’image de Rachid Daoudi, Mostapha Bidoudane, Fakhereddine Rejhi, Hadrioui Abdelkarim et Khalid Raghib, aux côtés d’anciennes stars du ballon rond dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra tels Rikae Laaroussi, Kouri Gaami, Omar Lachkar et Hihi Mahfoud.

Cet évènement sportif, dont le coup d’envoi a été donné par le secrétaire général de la wilaya de Laâyoune-Sakia-El Hamra, Bouabid Guerrab, en présence d’acteurs et responsables locaux, a été marqué par un hommage rendu à plusieurs figures sportives. Le match, qui s’est terminé sur un score de 7-6 en faveur des anciens internationaux de l’équipe nationale, a permis au public de Laâyoune de revoir les anciens joueurs qui ont fait les beaux jours de l’équipe nationale et du club de l’Olympique Phosboucraa.



Mohamed Baba n'est plus



L'ex-joueur de l'équipe nationale de football, Mohamed Baba est décédé, mardi à Casablanca, à l'âge de 83 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de sa famille.

Le défunt, qui a porté le maillot des Lions de l'Atlas lors des années soixante, avait brillé au sein du club casablancais Nejm Chabab, s'attirant les convoitises de nombreuses équipes, dont le Wydad, le Raja et le Racing de Casablanca.

Dans un message de condoléances, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) indique qu'avec le décès de feu Baba, le football national a perdu une de ses icônes qui a porté plusieurs fois le maillot de l'équipe nationale lors des années soixante du siècle dernier.