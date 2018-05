Divers sportifs

Trophée Hassan II

de Tbourida



La Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) organise, du 7 au 13 mai courant, le Trophée Hassan II de Tbourida (le championnat du Maroc des arts équestres traditionnels) à Dar Es-Salam à Rabat. Toutes les régions du Royaume seront représentées à cette édition. Après des concours régionaux et inter-régionaux dans plus de 20 villes du Maroc, les troupes «Sorbas» qualifiées prendront part à ce championnat, dont 18 seniors (17 ans et plus) et 6 juniors (entre 12 et 16 ans). Il est à noter que la FRMSE fête cette année son soixantième anniversaire. Les différents événements régionaux et nationaux qu’elle a organisés et auxquels elle a pris part lui ont conféré au fil des années une place importante dans l’évolution de cet art millénaire, considéré comme un symbole national.

Le Trophée Hassan II de Tbourida est transmis en direct sur le site Internet FRMSE (www.frmse.ma). En outre, une navette gratuite est mise à disposition du public à partir de Rabat, Salé et Témara.



Aïkido



La scène sportive dans la ville de Guelmim vient d’être enrichie par la création de la Ligue du Sahara pour l'aïkido, iaïdo et arts martiaux.Cette nouvelle structure sportive, dont l’assemblée constitutive a été tenue récemment sous l’égide de Fédération Royale marocaine d'aïkido, iaïdo et arts martiaux en marge du stage de formation national en aïkido organisé à Guelmim (27-29 avril), regroupe les associations de cette discipline sportive dans les trois régions du Sud (Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla Oued Eddahab), précise-t-on.

L’assemblée constitutive, marquée par l’adoption des statuts et la formation du bureau dirigeant, a vu l’élection de Mouloud Dahbi à la tête de la Ligue du Sahara et Abdelkrim Id Banasser au poste de secrétaire général.



Gymnasiade 2018



Le président de la Fédération internationale du sport scolaire (ISF), Laurent Petrynka, a salué, mercredi à Marrakech, la bonne organisation logistique et technique et la qualité des infrastructures sportives marocaines devant accueillir la 17ème édition de la Gymnasiade (Jeux olympiques du sport scolaire).

Cette manifestation sportive internationale se caractérise par l'organisation de plusieurs activités et ateliers éducatifs conformément aux objectifs généraux des Nations unies visant à promouvoir les valeurs de paix et de dignité et la qualité de l'éducation des jeunes, la création d'un village de loisirs sportifs, animé par des jeunes volontaires du monde du sport scolaire, et l’organisation d’un festival dédié à la diversité et l’échange culturel offrant l'opportunité aux pays participants de mettre en valeur leurs coutumes et traditions.



Cavani



L'Uruguayen Edinson Cavani, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2020, a affirmé mercredi vouloir continuer son aventure parisienne tout en réclamant une équipe "plus unie" pour remporter la Ligue des champions.

"J'ai un contrat jusqu'en 2020 et je pense que l'histoire d'amour avec ce club grandit avec le temps. Je suis très heureux d'être au PSG. L'objectif, c'est gagner la Ligue des champions", a déclaré l'attaquant de 31 ans. En Ligue des champions, Cavani voudrait un PSG "un peu plus uni" en mesure de "s'exprimer un peu plus comme un groupe, pas seulement une équipe, mais comme une famille". S'agissant de sa querelle avec Neymar pour tirer les penalties, Cavani a indiqué avoir parlé avec le Brésilien, précisant qu'il était "le premier à vouloir que Neymar gagne des distinctions personnelles. Mais à condition qu'il mette les objectifs collectifs avant".



Ethique



L'ex-sélectionneur du Salvador, Ramon Maradiaga, a écopé de deux ans de suspension "de toute activité liée au football" pour ne pas avoir dénoncé une tentative de truquer le résultat d'un match, a annoncé la Fifa mercredi.

La Commission d'éthique de la Fifa a reconnu M. Maradiaga coupable de violation du code d'éthique pour ne pas avoir dénoncé une tentative par un tiers de manipuler le résultat d'une rencontre ayant mis aux prises le Salvador et le Canada en 2016, en contre partie d'une compensation financière aux joueurs.

Les joueurs avaient refusé cette tentative de manipulation et l'avaient eux-mêmes dénoncée lors d'une conférence de presse.