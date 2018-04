Divers sportifs

Kick-boxing



La sélection nationale marocaine de kick-boxing a décroché quatre médailles d'or et une d'argent lors des championnats d’Afrique, disputés à Yaoundé, au Cameroun, du 23 au 28 avril, a annoncé la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et disciplines assimilées.

Les quatre médailles d’or ont été remportées par Nabil Zouine (-51kg), Mohamed Meghri (-67kg), Soufiane Merzak (-75kg) et Othmane El Fekkaki (-91kg), alors que l’argent est revenu à Abdelali Eddif (-51kg), ajoute la même source.



Eco-Trail



Le coureur marocain Adil Moussaoui a remporté la première édition de l’Eco-Trail d’Amizmiz, disputée dimanche dans la région de Marrakech sur une distance de 29 km, apprend-on auprès des organisateurs. La pluie fine qui s’est abattue sur la région d’Amizmiz, rendant le terrain un peu glissant et boueux, n’a pas empêché Moussaoui de boucler la distance en 2h37min22sec, devançant Ismail Aitomar (02 :45.55) et Ifquirine Youssef (02 :52.34).

Au terme de cette course, organisée à l’initiative de Trail Maroc et l’Agence de marketing sportif Trans Atlas Sport Management (TSM), le président de Trail Maroc, Anis Gandoura, a indiqué que les premiers coureurs devaient franchir la ligne d'arrivée en 3 heures, mais Moussaoui a été plus rapide en bouclant la course en 2 heures et 37 minutes.

Dans l’épreuve du 17 km, la victoire est revenue à Adil Belmadani en 1h57min17sec, devant Saïd Mountassir et Amin Kroulil. Enfin, le 7 km a été remporté, chez les dames, par la jeune Safaa Benezzine en 38min2sec et chez les hommes par Rbah Nabil en 28min 28sec.

Le prochain Eco-Trail aura lieu le 30 septembre prochain à Dar Bouazza, près de Casablanca, au milieu des dunettes, de la plage et l’air marin.



Hommage



Le Marocain Noureddine Boukili a remporté le prix de la gestion sportive d’Oslo attribué par la mairie de la capitale norvégienne. La maire de la ville, Marianne Borgen, a remis à M. Boukili, expert auprès de l’opérateur de téléphonie Telia, cette récompense en reconnaissance de ses actions louables, à l’aide son équipe, dans la gestion du club de natation "SK-Speed", considéré comme l’un des plus importants en Norvège. La récompense a été remise également à deux autres gestionnaires de ce club qui est l’une des filiales les plus actives de l’Association "SK-Speed" qui englobe d’autres sports jouissant d’une grande popularité auprès des Norvégiens.