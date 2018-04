Divers sportifs

U19



La sélection nationale U19 s'est imposée face à son homologue mexicaine sur le score de 2 buts à 1, dimanche dernier dans le cadre du tournoi international de Suwon en Corée du Sud.

Les Nationaux ont ouvert la marque à la 20e minute par Achraf Gharib avant que Lusana Adrien n'égalise trois minutes plus tard.

L'équipe nationale a inscrit le deuxième but par Soulaiman Driouech à la 32e minute.

Lors de ses deux premiers matchs de cette édition, le Maroc s'est incliné face à la Corée du Sud (0-1) et a fait match nul (1-1) face au Vietnam.



Handball



Le club de Widad Smara s'est emparé de la 3è place de la 34è édition de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe de handball Messieurs, en battant, dimanche au Caire, la formation RD congolaise de JS Kinshasa par 24 à 23.

Au premier tour, l'équipe marocaine avait pris le meilleur sur son adversaire du jour par 28 à 25, avant de l'emporter largement face à l'équipe éthiopienne de Kembata Durame (52-27).

En quart de finale, Widad Smara avait éliminé les Camerounais de FAP en s'imposant sur le score de 31 à 27. Néanmoins, les espoirs de Widad Smara se sont arrêtés en demi-finale, après sa défaite face au futur vainqueur et tenant du titre du tournoi Al Ahly d'Egypte (37-19), qui a battu en finale le club libyen d'Al Ittihad (25-12).