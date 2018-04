Divers sportifs

IRT-FUS au

G.S deTanger

Prévu initialement au stade de Larache, le match devant opposer l’IRT au FUS pour le compte de la 25ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, aura lieu enfin de compte ce dimanche à partir de 16 heures au Grand stade de Tanger.



EN féminine

La sélection nationale féminine de football a été éliminée du premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2018), après avoir concédé un nul (0-0) face à la Côte d'Ivoire, mardi au stade Félix Houphouet Boigny à Abidjan.

Les Ivoiriennes doivent leur qualification au 2ème tour des éliminatoires au nul (1-1) qu'elles ont arraché lors du match aller, disputé à Rabat. Les Lionnes de l'Atlas n'ont pas réussi à poinçonner leur ticket au fil d'un match techniquement bridé et concentré dans l’entre jeu.

La 11ème édition de la CAN se déroulera du 17 novembre au 1er décembre prochains au Ghana.



GP Hassan II

de tennis

Le joueur de tennis marocain Amine Ahouda a été éliminé, mardi, par l’Espagnol Guillermo García-López dans le cadre des 16è de finale du Grand Prix Hassan II de tennis, disputé au Royal tennis club de Marrakech (RTCMA).

La tête de série n°1 de ce tournoi a battu le tennisman marocain en deux sets (6-1,6-2). Dans une déclaration à la MAP, le directeur du tournoi, Hicham Arazi, a souligné que le tirage au sort n’était pas très clément avec Amine Ahouda, qui a hérité d’un joueur expérimenté indiquant que ce tournoi constitue une bonne occasion pour ce jeune tennisman en vue d’acquérir plus d’expérience. Le deuxième joueur marocain engagé dans le tableau final, Lamine Ouahab, devait affronter hier l’Allemand Philipp Kohlschreiber, tête de série n°3 de ce tournoi.



Marathon

des sables

La Russe Natalia Sedykh a décroché, mardi pour le compte de la 33ème édition du Marathon des sables (MDS-2018), une troisième victoire en autant d’étapes.

Expéditive lors des deux premiers stages, Sedykh a l’air d’avoir renoué avec ses meilleures habitudes et retrouvé ses liens affectifs avec le désert et la nature marocains, qui lui ont permis de décrocher le titre du MDS en 2016. Elle a bouclé les 31,6 km de cette étape, liant Rich Mbirika à Nord El Maharch, en 03 :28 :27. Les deux autres places du podium sont restées inchangées. L’Américaine Magdalena Boulet (03:33:45) a conservé sa deuxième place, tandis que la Danoise Bouchra Eriksen (03:39:13) complète le podium.

Depuis son lancement en 1986, quelque 20.000 personnes ont tenté ce défi incroyable, celui de parcourir à pied 250 km dans le désert.