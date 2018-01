Divers sportifs

A propos des

transferts de

Yamik et Hafidi



Le transfert de l’international marocain et défenseur du Raja, Jawad El Yamik au club italien de Genoa, (Serie A), n’a pu se concrétiser. Il a capoté au tout dernier moment et il se laisse entendre que c’est le président des Verts, Saïd Hasbane, qui aurait réclamé davantage pour laisser partir El Yamik.

Genoa aurait fait une offre de 800.000 euros, un montant qui équivaut à la somme de la résiliation du contrat de Jawad El Yamik avec le Raja. Sauf que, selon certaines sources, la clause de résiliation du contrat du joueur en question serait fixée à partir de 800.000 euros. Autrement dit, Saïd Hasbane se trouverait en droit de réclamer davantage.

Par ailleurs, Abdelilah Hafidi serait convoité par le club saoudien d’Annasr où évolue également l’ancien joueur du FUS, Mohamed Fouzir.



Le derby

le 7 février



La Ligue nationale de football professionnel vient d’arrêter la date du derby WAC-Raja, match en retard comptant pour la 10ème journée du championnat Botola Maroc Telecom D1.

La date fixée est le 7 février à 18h30 au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca. Un match qui aura lieu donc quatre jours après la fin du CHAN, sachant que ce sont les joueurs du Wydad et du Raja qui constituent l’ossature du Onze national engagé dans ce championnat d’Afrique des nations.



Lopetegui : Les adversaires de l'Espagne au Mondial

sont les meilleurs de leurs continents respectifs



Le sélectionneur espagnol, Julen Lopetegui, a estimé lundi que les trois rivaux de l’Espagne à la Coupe du monde 2018 en Russie (le Maroc, le Portugal et l’Iran) sont "les meilleurs de leurs continents" respectifs.

"Les trois rivaux dans le groupe (…) sont les meilleurs de leurs continents respectifs. L’Iran est la meilleure équipe d’Asie, de même que le Maroc pour l’Afrique, et le Portugal est l’actuel champion d’Europe, mais nous irons au Mondial pour gagner les trois matchs avec le maximum d’ambition et d’humilité", a dit le directeur technique de la Roja dans une interview accordée à la chaîne de télévision nationale "24 Horas".

Julen Lopetegui a exprimé son respect pour les prochains adversaires de l’équipe d’Espagne et pour l’ensemble des sélections qualifiées pour la Coupe du monde car "le seul fait d’être parmi les 32 sélections est déjà un exploit", notant que le résultat de la sélection espagnole dépendra "de ce qu’elle fera sur le terrain et rien d’autre".

Concernant la préparation de l’équipe d’Espagne pour cette grande compétition, le sélectionneur a dit espérer que les joueurs espagnols puissent arriver en bonne forme au Mondial, abordant notamment le cas des joueurs du Real Madrid Isco et Asensio, des éléments "très importants pour la sélection", affirmant qu’il souhaite voir ces joueurs gagner "beaucoup de minutes de jeu en club pour pouvoir donner le maximum avec la sélection d’Espagne".

Il a aussi dit vouloir "une attitude optimiste" de la part des joueurs qui seront retenus dans la liste finale, relevant que s’ils démontrent un bon niveau avec leurs clubs respectifs "ils le feront également à coup sûr avec la sélection".