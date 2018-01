Divers sportifs

L’Angola et le Congo restent en course



L'Angola a fait match nul (0-0) face au Congo, lors d’un match de la troisième et dernière journée du Championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux (CHAN Maroc-2018), disputé au Grand stade d'Agadir, le rejoignant ainsi en quart de finale

Suite à ce nul, le Burkina Faso, qui a terminé le premier tour sur un nul (1-1) face au Cameroun, quitte la compétition dès ce stade de la compétition.

Sydney Mohamed Sylla a ouvert le score pour le Burkina à la 43è minute de jeu, avant que les Lions indomptables n'égalisent par le biais de Patrick Moussombo (52è).



Programme des quarts de finale



Voici le programme des quarts de finale du 5ème Championnat d'Afrique des nations de football des joueurs locaux (CHAN Maroc-2018) :

27 janvier 2018:

16h30: Maroc - Namibie (Complexe Mohammed V Casablanca).

19h30: Zambie - Soudan (Grand Stade de Marrakech).

28 janvier 2018:

16h30: Nigeria - Angola (Grand stade de Tanger).

19h30: Congo - Libye (Grand stade d'Agadir).



Drissa Malo Traoré Le Maroc, un modèle

à suivre en Afrique



Le Maroc est un modèle à suivre en Afrique dans les domaines d'infrastructures et d'organisation de manifestations sportives, a souligné mercredi à Tanger, le sélectionneur des Etalons du Burkina Faso, Drissa Malo Traoré.

"Ce que nous avons vu en termes d'organisation, d'infrastructures d'envergure et de grands stades dont dispose le Maroc est quelque chose d'important. Chaque région dispose d'un grand stade et de nombreux stades d'entraînement", a dit M. Traoré, qui s'exprimait lors d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre Burkina Faso-Cameroun (1-1).

"Le Maroc dispose de tous les atouts pour accueillir la Coupe du monde 2026", a-t-il poursuivi, relevant que l'organisation par le Royaume de cette manifestation "sera un honneur pour tout le continent".

Pour ce qui est du match Burkina-Cameroun, M. Traoré a estimé que "les deux équipes ont joué directement, et chaque sélection tablait sur la victoire loin de tout autre compte", notant qu'"outre le bon jeu, il fallait parvenir à bien gérer le match pour s'imposer face à l'équipe adverse".

Pour sa part, le sélectionneur du Cameron, Rigobert Song, a assuré que "les joueurs ont des potentialités certaines, et ont fait de leur mieux, mais il y a aussi le facteur de la chance", se disant "satisfait" du niveau de ses hommes qui ont démontré leur volonté de jouer et de gagner.

Il a, à cet égard, refusé d'admettre qu'il a fait de mauvais choix lors de la sélection des joueurs qui ont participé à cette édition du CHAN.