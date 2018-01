Divers sportifs

Stage au profit des entraîneurs de sambo



Conformément à son calendrier national au titre de la saison sportive2017-2018, la Fédération Royale marocaine de sambo et tai jitsu a organisé récemment un stage national des entraîneurs de sambo au Centre culturel socioéducatif Derb Ghallef à Casablanca.

Ce stage a été dirigé par Maître Dalil Skalli, Master de sambo, assisté par Maître Mohammed Aberouz, directeur technique national.

Ce stage a porté sur la pédagogie d’enseignement du sambo et en particulier comment construire une séance d’entrainement que Me. Dalil Skalli a longuement exposées compte tenu de l’importance du thème exposé ; - la préparation psychologique des athlètes, principalement ceux qui sont appelés à participer à des championnats, tournois et autres manifestations, exposé par le Dr Mohcine Benzakour.

La richesse du programme de ce stage a été très appréciée par les participants, vu la compétence et le niveau pédagogique des intervenants qui n’ont ménagé aucun effort pour satisfaire les attentes des stagiaires.

A la fin de cette manifestation, il a été procédé à la remise des certificats de stage par le président de la Fédération Royale marocaine de sambo et tai jitsu Me Dalil Skalli, en présence du Dr Benzakour et des membres fédéraux.



Raid à cheval

à Merzouga



La deuxième édition du Raid à cheval sera organisée, du 25 février au 4 mars, à Merzouga dans la province d’Errachidia avec la participation d’une centaine de cavaliers de différentes nationalités. Les participants à l’édition 2018 de "Gallops of Morocco" devront effectuer un parcours de 200 km divisé en six étapes d’environ 25 à 40 km chacune, indique un communiqué des organisateurs, précisant que deux équipes marocaines prendront part à cette course.

D’autres pays seront de la partie notamment le Sultanat d’Oman, le Koweït, le Qatar en plus des équipes indonésienne, américaine, luxembourgeoise, irlandaise et française.

Même si elle sera physiquement éprouvante pour les chevaux et les cavaliers, la piste sera inoubliable pour les participants avec la découverte de paysages à couper le souffle, des rencontres et des partages avec des cavaliers de tous bords, de toutes disciplines et de toutes nationalités.

"L’esprit festif de la première édition ne sera pas oublié, il sera présent tous les soirs au bivouac où la gastronomie marocaine attendra les participants". Des soirées avec spectacles traditionnels et d’animations autour du cinéma figurent également au programme, selon la même source. La première édition de cette compétition a eu lieu en 2014 au Sultanat d'Oman.