Divers sportifs

Billeterie

du CHAN



Le Comité d'organisation local (COL) de la 5ème édition du championnat d'Afrique des nations Total Maroc 2018 porte à la connaissance des supporters que l'opération de vente des billets a débuté depuis samedi dernier dans les guichets.

Le COL indique que cette opération se déroule simultanément avec la vente en ligne via le portail www.frmf.ma.

Les prix fixés par le COL sont les suivants:

Complexe Mohammed V de Casablanca

Catégorie I: 50 dhs.

Catégorie II: 30 dhs.

Grand stade de Marrakech

Catégorie I: 50 dhs.

Catégorie II: 30 dhs.

Grand stade d'Agadir

Premium: 100 dhs.

Catégorie I: 50 dhs.

Catégorie II: 30 dhs.

Grand stade de Tanger

Premium: 100 dhs.

Catégorie I: 50 dhs.

Catégorie II: 30 dhs.

Afin de faciliter au public sportif le retrait des tickets, le COL a mis en place plusieurs points de vente ouverts le matin de 9h00 à 13h00 et l'après-midi de 14h à 19h.

Au niveau de Casablanca: Stade Tessema, Complexe Mohamed Benjelloun, stade Roches noires et stade Sidi Moumen.

Au niveau du Grand stade de Tanger: Stade Ziaten et salle du Tihad sportif de Tanger.

Au niveau d'Agadir: Stade Inbiâat et Stade Olympic Dcheira.

Au niveau de Rabat: Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan.

Au niveau de Marrakech: Stade El Harti (guichets) et salle Benchekroune (guichets).



Marathon

de Fès



Le Marocain Khalil Lemsiyeh (Fès) a remporté le 1er marathon international de Fès, disputé dimanche, avec un chrono de 2h17mn35sec. La 2ème place est revenue à Mohamed Hajji (Marrakech), qui a franchi la ligne d'arrivée en 2h19 mn07sec, devançant le représentant de la ville de Khénifra, Mohamed Ahmami (2h20mn41sec).

Chez les dames, le marathon a été dominé par Sanae El Mansouri de Fès qui a signé un temps de 2h45mn24sec, suivie de ses deux compatriotes Ilham El Mouradi (3h02mn30sec) et Meyriem Khali (3h06mn43sec).

Concernant le semi-marathon (21 km), les trois premières places, chez les hommes, ont été occupés par Hamza Sahli (1h04mn03 sec), Montacer Zaghou (1h04mn 07sec) et Said Rbina (1h04mn12 sec).

Côté dames, le semi-marathon a été remporté par Fatiha Benchatki (1h16mn44 sec), suivie de Kabira El Gmiri (1h18mn27 sec) et Aicha Darif (1h20mn19sec).

Initiée par l’Association ‘’Elite Running Club’’, la première édition du marathon international de Fès a connu la participation de quelque 3.000 athlètes représentant une vingtaine de pays européens et africains, dont la France, l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Gabon et le Kenya.

Placée sous le signe ‘’We love it’’, cette manifestation internationale vise à promouvoir la pratique sportive, découvrir de nouveaux athlètes à même de défendre les couleurs nationales lors des différents rendez-vous sportifs et à contribuer à la promotion touristique de la capitale spirituelle.