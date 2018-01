Divers sportifs

Liste des arbitres

FIFA marocains



La FIFA a publié la liste des arbitres internationaux pour 2018 comprenant 27 Marocains proposés par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), a annoncé mardi l'instance dirigeante du ballond rond national sur son site officiel.

La liste comprend Redouane Jiyed, Hicham Tiazi, Noureddine El Jaafari, Samir Kazaz, Adil Zourak, Reddad Daki et Karim Sabry dans la catégorie football.

Redouane Achik, Hicham Ait Abbou, Yahya Nouali, El Hassan Azgaou, Youssef Mabrouk, Issam Ben Baba et Mustapha Akarkad y figurent comme arbitres assistants.

Voici, par ailleurs, les autres aribtres marocains désignés:

Arbitres futsal: Khali Hnich, Said El Haoud, Mustapha Rguig et Sidi Ahmed Hamdi.

Arbitres (Dames): Inçaf El Harkaoui, Bouchra Karboubi et Fatima Zahra El Ajjani.

Arbitres assistants (Dames): Souad Oulhaj. Karima Khadiri, Fatiha Jermouni et Zahra Jalal.

Arbitres beach soccer: Driss Lamghayder et Adil Ouchkir.



Forfait d’Ahdad

pour le CHAN



Victime d’une blessure, l’international marocain Hamid Ahdad est forfait pour le CHAN 2018, manifestation continentale qu’organisera le Maroc du 13 janvier au 4 février prochain.

Par ailleurs, la sélection marocaine des joueurs locaux affrontera son homologue camerounaise dans le cadre d'un match de préparation pour le CHAN, samedi au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, a annoncé mardi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Cette rencontre sera disputée à huis clos, précise la FRMF sur son site Internet.

L'entraîneur du Onze national avait convoqué 26 éléments pour prendre part à un stage de préparation, à l'issue duquel sera fixée la liste définitive des 23 joueurs qui disputeront les phases finales du CHAN 2018.

La cinquième édition du CHAN sera disputée du 13 janvier au 4 février à Tanger, Casablanca, Marrakech et Agadir.