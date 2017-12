Divers sportifs

Le HUSA et

le WAC défaits



Le Hassania d'Agadir, leader de Botola Maroc Telecom D1 de football, a tremblé jeudi lors de la 14ème journée en chutant (0-1) sur la pelouse de Difaâ El Jadida.

L'unique réalisation du DHJ a été inscrite par le Tanzanien Saimon Msuva à la 53ème minute.

Après cette défaite, le Hassania (26 points) voit l'écart se réduire avec son adversaire du soir (3ème) à trois points et à deux avec l'Ittihad de Tanger (2ème).

Quant au Wydad de Casablanca, il s'est incliné au Complexe Moulay Abdellah à Rabat (0-1) face à l'Olympic de Safi. Le but des Safiots a été l’œuvre de Yehia Attiyallah à la 22ème minute du jeu.

Cette victoire permet aux Mesfiouis (20 points) de rejoindre le FUS de Rabat à la 5ème position. Les Rouge et Blanc occupent la 13ème place avec 15 unités.



Les arbitres

du CHAN



Trente-deux arbitres ont été sélectionnés pour diriger les rencontres du Championnat d'Afrique des Nations Total (CHAN) Maroc 2018.

La liste comprend 16 arbitres et un nombre égal d’arbitres assistants, représentant 27 associations nationales. Le Maroc sera représenté dans ce tournoi par Noureddine Jaafari (Centre) et Lahcen Azgaou (Assistant)

La Commission des arbitres de la CAF a également désigné sept officiels pour jouer le rôle d'assistants vidéo (VAR), qui feront leurs grands débuts dans une compétition officielle de la CAF.

La cinquième édition du CHAN Total se déroulera du 13 janvier au 4 février 2018 à Casablanca, Marrakech, Tanger et Agadir.



Liste des arbitres retenus



Arbitres de centre

Moustapha Ghobal (Algérie)

Martins De Carvalho (Angola)

Ndabihawenimana Pacifique (Burundi)

Abou Colibaly (Côte d’Ivoire)

Ibrahim Nour El Din (Egypte)

Bamlak Tesema (Ethiopie)

Daniel Nii Ayl Laryea (Ghana)

Namplandraza Hamada (Madagascar)

Keita Mahamadou (Mali)

Noureddine El Jaafari (Maroc)

Jackson Pavaza (Namibie)

Jean Jacque Ndala (RD.Congo)

Louis Hakizimana (Rwanda)

Ndiaye Maguette (Sénégal)

Gomes Victor Miguel (Afrique du Sud)

Sadok Selmi (Tunisie)

Mehdi Abid Charef (Algérie)

Ghead Grisha (Egypte)

Bakary Papa Gassama (Gambie)

Malang Diedhiou (Sénégal)

Janny Sikazwe (Zambie)



Arbitres adjoints

Mokrane Gourari (Algérie)

Seydou Thiama (Burkina Faso)

Elvis Noupoue (Cameroun)

Soulaimane Amaldine (Comores)

Steven Daniel M Moyo (Congo)

Mahmoud AK Abouel Regal (Egypte)

BerheTefagiorghis (Erythrée)

Sidiki Sidibe (Guinée)

Gilbert Cheruiyot (Kenya)

Souru Phatsaone (Lesotho)

Amsaaed Attia (Libye)

Moriba Diakite (Mali)

Lahcen Azgaou (Maroc)

Arsenio Chadreque Maringule (Mozambique)

Ibrahim Mohammed Abdallah (Soudan)

Mellouchi Yamen (Tunisie)



VAR

Jerson Emiliano Dos Santos (Angola)

Range Aden Marwa (Kenya)