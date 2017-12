Divers sportifs

Benhalib sanctionné



La commission de discipline relevant de la FRMF a sanctionné le joueur du Raja Mohamed Benhalib. Celui-ci a écopé de deux matches de suspension assortis d’une amende 20.000 DH suite à ses propos injurieux envers du public du WAC.

La commission de discipline a également adressé des blâmes à Hakim Doumou et Hassan El Fezouati, respectivement président de la Ligue du Gharb de football et ancien vice-président de ladite Ligue, suite à leur altercation lors de l’assemblée générale de la Ligue du Gharb début septembre 2016.

Hakim Doumou et Hassan Fezouati devront s’acquitter d’une amende de 40.000 dirhams chacun.



La RSB surprise

par le FUS



Le FUS de Rabat s'est imposé, en déplacement, face à la Renaissance de Berkane (1-0), mercredi en match de mise à jour de la 5-ème journée de Botola Maroc Telecom D1 de football, disputé au stade d'honneur d'Oujda.

L'unique réalisation des Fussistes a été inscrite par l'Ivoirien Lamine Diakite à trois minutes de la fin du temps réglementaire de la première période (42è).

Cette victoire permet aux représentants de la capitale de rejoindre en quatrième position l'Ittihad de Tanger avec 18 points. La RSB est, en revanche, reléguée à la neuvième place, aux côtés de l'AS FAR (15 points).

A souligner que le bal de la 13ème journée du championnat D1 sera ouvert ce soir à partir de 18 heures par la rencontre qui opposera au terrain El Massira à Safi l’OCS au RCOZ.

Pour ce qui est des autres rencontres, trois sont programmées samedi à savoir CAK-FUS, IRT-DHJ et ASFAR-RAC. Dimanche, le programme se décline comme suit : Raja-CRA, OCK-RSB et KACM-MAT, alors que lundi le HUSA accueillera au Grand stade d’Agadir le WAC.

A noter que les stades qui abriteront les matches IRT-DHJ et Raja-CRA n’ont pas encore été déterminés.