Divers sportifs

Coupe du Trône

de saut d’obstacles



Le club l’Etrier de Casablanca B a remporté, dimanche, la 5è édition de la Coupe du Trône de saut d'obstacles, disputée au Royal complexe des sports équestres Dar Es Salam à Rabat.

Composée de Redouane Adam montant Tahiti de Brondel, Walid Redouane (Altesse des ailes), Amine Sajid (Deer Hunter) et Abdeslam Bennani Smires (Saphir des Chayottes), l’Etrier de Casablanca B a terminé leader du classement final, succédant au palmarès de la compétition au club de l'Ecole Royale de cavalerie.



Les Gallops du Maroc



La deuxième édition des "Gallops du Maroc", raid équestre de 200 km, aura lieu du 25 février au 4 mars 2018 à Merzouga, annoncent les organisateurs.

Répartie en six étapes de quarante km, cette compétition mettra en lice des équipes composées de cinq cavaliers montant des chevaux locaux, précisent les organisateurs dans un communiqué parvenu à la MAP.

Le point de départ de l'aventure se situera à Erfoud, dans la région du Drâa-Tafilalet pour une boucle de 200 km à travers les hautes dunes de sable doré encore sauvages de Merzouga, qui marquent le début du désert.

Le raid durera six jours - dont cinq nuits en bivouac - à travers des paysages lunaires et désertiques. Des équipes du Sultanat d’Oman (vainqueur en 2014), du Maroc, des Etats-Unis, d’Allemagne, de France, de Grande-Bretagne, d’Italie, et du Qatar ont déjà annoncé leur intention de participer à cette deuxième édition des Gallops.



Canoë-kayak



L'organisation du prochain championnat d'Afrique de canoë-kayak, hommes et dames, a été confiée au Maroc, a annoncé samedi soir la Fédération Royale marocaine de canoë-kayak (FRMCK).

La candidature marocaine a été préférée à celle de la Tunisie, a fait savoir, dans une déclaration à la MAP, le président de la FRMCK, El Mamoun Belabass Alaoui, précisant que les épreuves de slalom et courses en lignes figurent au programme de cette édition en plus des compétitions pour les personnes à besoins spécifiques.

Plus de vingt nations ont confirmé leur participation à cette édition, prévue en septembre 2018 au Lac de Dayet Erroumi à Khémisset, a-t-il affirmé, ajoutant que le championnat sera placé sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique marocain.

Ce championnat d'Afrique 2018 se déroulera simultanément avec le championnat maghrébin de canoë-kayak.