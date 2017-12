Divers sportifs

Championnat D2



Voici le programme complet des matchs de la 14e journée du Botola Maroc Telecom D2 de football, prévus ce week-end:

Samedi à 15h00 : CAYB-RB, ASS-JSKT, JSM-WAF et JSBG-IZK.

Dimanche à 15h00 : KAC-USMO, MAS-USK, MCO-OD et RBM-WST.



Marathon

de Fès



La première édition du marathon international de Fès aura lieu le 7 janvier prochain à l’initiative de l’Association "Elite Running Club".

Quelque 3.000 athlètes marocains et étrangers sont attendus à ce marathon (42 km), placé sous le signe "We love it", ont indiqué les organisateurs lors d'un point de presse tenu, jeudi à Fès.

Ces athlètes représentent une dizaine de pays européens et africains dont la France, l’Espagne, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Gabon et le Kenya, précise-t-on de même source. Organisée en partenariat avec le conseil de la région Fès-Meknès, cette manifestation internationale vise à promouvoir la pratique sportive, découvrir de nouveaux athlètes à même de défendre les couleurs nationales dans les différents rendez-vous sportifs et à contribuer à la promotion touristique de la capitale spirituelle.