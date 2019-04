Distinction marocaine lors de la 5ème étape

Les Marocains Lahcen Sabbahi et Adil El Arbaoui étaient parmi les sept premiers coureurs ayant réussi à franchir la ligne d’arrivée de la 5è étape du Tour international cycliste du Maroc-2019, alors que leur compatriote El Mehdi Choukri s’est accaparé la deuxième place au classement général des jeunes.

Ainsi, Sabbahi et El Arbaoui ont bouclé les 164,8 km entre Nador et Oujda en 3h29min55sec, réalisant le même chrono du vainqueur de l’étape, le Français Theo Menant.

Sabbahi est parvenu également à remporter le deuxième sprint intermédiaire.

Il a couronné sa belle prestation du jour, en s’adjugeant le prix du meilleur grimpeur de l’étape avec 5 points.

Dans une déclaration à la MAP, Sabbahi a indiqué qu’il fera de son mieux pour s’améliorer au fur et à mesure des étapes, en travaillant avec le reste de l’équipe, notamment sur la vitesse finale.

“Cela nous permettrait de remporter l’une des étapes restantes”, a-t-il souhaité.

Le Français Theo Menant a remporté la 5ème étape du Tour international cycliste du Maroc-2019, disputée mardi, alors que le Belge Laurent Evrard a endossé le maillot jaune pour la troisième fois consécutive.

Menant s’est adjugé cette étape, en bouclant les 164,8 km entre Nador et Oujda en 3h29min55sec. Il a devancé, au sprint, le Grec Tzortzakis Polychroniset et l’Italien Bobbo Riccardo.

Organisé du 5 au 14 avril sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, le TMC-2019 connaît la participation de 106 cyclistes et 18 équipes représentant notamment la Tunisie, l’Algérie, l’Afrique du Sud, la Norvège, la Turquie, l’Italie, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, la Hongrie, la Russie, la République dominicaine et la Belgique.

Le TMC est une compétition inscrite au calendrier de l’UCI Africa Tour en catégorie 2.2. La première édition prit le départ en 1937 et fut remportée par l’Espagnol Mariano Canardo.