Distinction de l’équipe scolaire marocaine au “Gymnasiade 2018”

L’équipe nationale marocaine de sport scolaire a brillé dans le cadre du premier jour des Gymnasiades 2018 organisées à Marrakech et à Casablanca jusqu’au 9 mai.

Ainsi en athlétisme, l’équipe nationale a remporté au Grand Stade de Marrakech, deux médailles d’or et deux médailles d’argent dans l’épreuve des 3000m filles et 3000m garçons.

En judo, l’équipe nationale scolaire a également remporté à la salle couverte Zerktouni, une médaille d’argent dans la catégorie (44) filles et deux médailles de bronze dans la catégorie (50-55) garçons.

Au niveau du tableau des médailles, la France occupe la 2è position avec 4 médailles (2 médailles d’or, 1 d’argent, 1 de bronze), suivie de la Chine en 3è position avec 4 médailles (2 médailles d’or, 2 d’argent).

La Russie vient en 4è position avec 2 médailles d’or, suivie du Brésil avec 4 médailles (une médaille d’or et 3 d’argent), de l’Ukraine avec 5 médailles (une médaille d’or, deux d’argent et deux de bronze), la Turquie avec 3 médailles (une médaille d’or et deux de bronze) et la Biélorussie avec 3 médailles (une médaille d’argent et deux de bronze)

Organisé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 17è Championnat des Jeux olympiques du sport scolaire "Gymnasiade 2018’’ connaît la participation de près de 3000 jeunes sportifs âgés entre 15 et 18 ans, en provenance de 58 pays, dont une vingtaine représentant le continent africain.

Cette édition se distingue par la participation de plusieurs champions olympiques et mondiaux, à l’instar de Teddy Riner, Nawal El Moutawakel, Hicham El Guerrouj, Iman Jeffries et Martha Bakenini.

"Gymnasiade 2018" bénéficie aussi d’une large couverture médiatique, notamment par la chaîne olympique "Olympic Channel" et la chaîne "Eurosport", qui diffuse des résumés des jeux et des interviews avec des athlètes.

"Gymnasiade 2018" se veut donc un grand événement sportif de portée internationale, organisé pour la première fois en Afrique par le ministère de l’Education nationale, la Formation professionnelle, l’Enseignement supérieur et la Recherche scientifique, en partenariat avec la Fédération internationale de sport scolaire (ISF), le ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération Royale marocaine du sport scolaire.

Elle se veut une occasion propice pour promouvoir les principes du mouvement olympique qui prône l’excellence, l’amitié et le respect, et consacrer les valeurs de coopération, de tolérance, de solidarité et de coexistence entre les peuples.

Le Maroc est représenté à la "Gymnasiade 2018", un événement associant éducation, culture, sport et valeurs suprêmes entre les jeunes issus de différents continents, par une délégation composée de 252 élèves, 56 encadrants et 7 techniciens sportifs.

Au programme de ce rendez-vous sportif figurent 18 disciplines sportives, à savoir : l’athlétisme, le cyclisme, la gymnastique rythmique, la gymnastique artistique, l’aérobic, le jeu d’échecs, le karaté, le taekwondo, le judo, la boxe, la lutte, le tir à l'arc, le tennis, la natation, le surf, l’escrime, le golf et la pétanque.

Cette manifestation sportive internationale se caractérise aussi par l'organisation de plusieurs activités et ateliers éducatifs conformément aux objectifs généraux des Nations unies visant à promouvoir les valeurs de paix et de dignité et la qualité de l'éducation des jeunes.