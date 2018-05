Distinction de l’EN féminine

L’équipe nationale féminine de football a été sacrée championne de la Coupe UEFA 2018 de l’Alsace Girls Cup U16, qui s’est tenue, du 18 au 20 mai, à Holtzwihr, près de Colmar (nord-est de la France).

Placée dans le groupe A, l’équipe nationale a disputé les éliminatoires contre l’Olympique Lyonnais, le SC Freiburg (Allemagne) et l’équipe américaine des Strickers FC South Cost, avant d’affronter l’OGC Nice et le FC Vienne. En demi-finale, la sélection nationale, menée par l’entraîneur Lamia Boumehdi et son adjoint El Mostapha Moslim, et encadrée par une importante délégation de la Fédération Royale marocaine de football, a surclassé la meilleure équipe alsacienne, vainqueur du tournoi élite, le FC Selestat. En finale, les jeunes footballeuses ont pu venir à bout de l’équipe allemande du SC Freiburg (1-0).

Le groupe, catégorie 2002-2003 et 2004, issu de l’école nationale EDU 7 et du Centre de l’Ecoute Sport Etude, mis en place par la Direction technique nationale de la Fédération Royale marocaine de football, a partager sa joie avec les nombreux Marocains et Marocaines d’Alsace venus nombreux l’encourager, en présence du consul général du Royaume du Maroc à Strasbourg, M. Khalid Afkir, qui a remis aux vainqueurs le trophée de cette 4ème édition de l’Alsace Girls Cup U16.

Outre les sélections rencontrées par le Onze national, le tournoi féminin de cette année a connu la participation de plusieurs équipes de renommée internationale, notamment le Paris Saint-Germain, le Bayern München, l’Espanol Barcelone, le FC Bâle, le FC Zurich, la VGA Saint-Maur, le EBK Helsinki, le Hammarby Stockholm IF et le RSC Anderlecht.