Diminution importante de la fertilité du couple ces dernières années

Drogue



La police judiciaire de Tanger a arrêté, vendredi sur la base d'informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) un multirécidiviste, âgé de 31 ans, pour son implication présumée dans la possession de 1.16 kg de cocaïne.

Dans un communiqué, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique que l'opération de pointage dans la base des données de la DGSN a relevé que le mis en cause fait l’objet d’un avis de recherche national par la police judiciaire de Tanger pour son implication dans le trafic de drogue à l’international, précisant que la perquisition de son domicile s'est soldée par la saisie de 1.16 kg de cocaïne, cinq balances électroniques, sept téléphones portables et une voiture légère.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer ses éventuelles ramifications aux niveaux national et international.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts sécuritaires continus et conjoints entre les services de la DGSN et de la DGST pour lutter contre le trafic international de drogue et de psychotropes.



Arrestation



Les éléments de la Brigade de la police judiciaire du district de Sûreté d'Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi à Casablanca ont arrêté, samedi tôt la matinée, neuf personnes pour leurs liens présumés avec un réseau criminel actif dans les vols par effraction à l'intérieur de locaux commerciaux.

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a indiqué samedi, dans un communiqué, que selon les premiers éléments de l'enquête, les individus ont été arrêtés pour leur implication présumée dans une opération de vol par effraction, mercredi soir à l'intérieur d’une société à responsabilité limitée, où ils se sont emparés d’un coffre-fort comprenant des chèques et une somme d'argent estimée à 200.000 dirhams, ajoutant que les investigations ont révélé l'implication des suspects dans des vols similaires.

Les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire se sont soldées par la saisie de la voiture utilisée dans le vol et de quatre autres véhicules, qui font l'objet de vérification, de sabre, de cagoules et d'objets utilisés dans l’effraction, ainsi que de plaques d'immatriculation falsifiées, a précisé la DGSN, ajoutant que les biens obtenus des opérations de vol ont été également récupérés.

Tous les mis en cause ont été soumis à une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les actes criminels qui leur sont attribués et le degré d'implication de chacun d’eux dans la perpétration de ces actes et pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.