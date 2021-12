Développement continu d’ une coopération gagnant-gagnant, multidimensionnelle et plurisectorielle

Dans le cadre de la nouvelle philosophie diplomatique et des orientations en matière de relations internationales et d’échanges politiques, économiques, commerciaux et culturels, judicieusement élaborées depuis plusieurs années par le Maroc qui, dans un contexte mondial multipolaire, a adopté le choix géostratégique de la diversification des partenaires, le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc ont tenu, ce mercredi la première session de leur Conseil d’association en vue de consolider et raffermir leur coopération pluridimensionnelle et multisectorielle.



Ce fut l’occasion pour les deux pays de vivement exprimer leur ambition commune de développer, entre autres, leurs échanges commerciaux qui s’élèvent déjà à près de 2 milliards de livres sterling par an.



A cet égard, les deux Royaumes ont bien marqué leur aspiration à raffermir, davantage, leurs relations économiques en encourageant, à titre d’exemple, les entreprises britanniques à étudier et prospecter les possibilités d’investir au Maroc dans divers secteurs, eu égard à l’accès du Royaume à d’autres marchés émergents. A cet effet, un sous-comité s’attellera à examiner toutes les possibilités d’approfondir cette relation et d’accroître les échanges commerciaux bilatéraux, en veillant particulièrement à ce que l’accord d’association, en question, soit mis en œuvre aussi efficacement que possible.



Ainsi, les deux pays, tout en se félicitant du 300ème anniversaire de la signature du premier traité commercial entre eux, le 23 janvier 1721 à Fès, ont réaffirmé leur vision d’un partenariat stratégique bilatéral pour approfondir leurs relations économiques et sécuritaires, renforcer leurs liens humains et culturels, consolider leurs contributions ambitieuses respectives dans les processus de lutte contre le changement climatique et s’entraider pour une meilleure reprise post-pandémie.



Par ailleurs, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a eu des échanges fructueux avec le ministre d’Etat britannique chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord au bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement international, James Cleverly.



Ainsi, dans le cadre des échanges pluriels entre les deux parties, le Royaume-Uni a saisi l’occasion pour réaffirmer son soutien à la résolution 2602 du Conseil de sécurité des Nations unies qui souligne les efforts «sérieux» et crédibles du Maroc pour la résolution du conflit artificiel autour du Sahara marocain.



A ce propos, dans un communiqué conjoint à l’issue de la 3ème session du dialogue stratégique Maroc-Grande-Bretagne, tenue entre la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, le Royaume-Uni a réitéré «le rôle primordial» des Nations unies dans le processus de règlement de ce différend.



D’autre part, dans la droite ligne de la convergence des politiques diplomatiques de Rabat et de Londres, le Royaume-Uni a salué les efforts du Royaume du Maroc en faveur d’une Libye stable et pacifique, évoquant notamment le dialogue inter-libyen tenu à Bouznika et à Tanger qui a assidûment contribué à la mise en œuvre de l’accord sur les mécanismes de nomination aux postes de souveraineté en Libye.



A ce sujet, les deux parties, dans ledit communiqué conjoint, ont réaffirmé leur ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité nationale de la Libye.



La ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss et le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, ont rappelé, concernant ce dossier que la résolution 2570 du Conseil de sécurité de l’ONU soulignait le rôle central des Nations unies dans la facilitation d’un processus politique inclusif mené par et pour les Libyens.



Là-dessus, tout en rappelant, dans ce sens, la nécessité de relativiser les efforts parallèles déployés en dehors des auspices onusiens, les deux ministres ont salué l’accord de cessez-le-feu conclu le 23 octobre 2020, y compris le retrait des forces étrangères et des mercenaires de Libye, ainsi que le plan d’action approuvé par le Conseil militaire conjoint 5+5. Ils ont, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance d’un processus électoral inclusif et consultatif, largement accepté par les parties prenantes libyennes.



Les travaux de la première session du Conseil d’association Maroc/Royaume-Uni ont englobé, en outre d’autres volets de la coopération entre les deux pays. En effet, Rabat et Londres ont exprimé leur ambition d’approfondir leur dialogue, leurs concertations et leur collaboration dans le domaine «de plus en plus important» de la cybersécurité. Les deux pays ont convenu, à cet égard, de participer de manière constructive aux efforts visant à élaborer une nouvelle convention internationale sur la cybercriminalité afin de veiller à ce qu’elle soit inclusive, axée sur les résultats et focalisée sur la protection des droits de l’Homme.



Dans ce sens, les deux ministres ont réaffirmé leur soutien à un cyberespace libre, ouvert pacifique et sûr. D’ailleurs, le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni et la direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI) du Maroc achèveront leur travail novateur sur un projet commun de cyberanalyse intégrée qui fournira un ensemble de mesures d’aide au renforcement des capacités en matière de cybersécurité stratégique, rapporte le communiqué.



Il convient de signaler, à ce propos, que le Maroc est le premier pays avec lequel le Royaume-Uni et ses partenaires de l’Union internationale des télécommunications et de l’Université d’Oxford ont établi une telle relation et que, dans la continuité de ces efforts, les deux pays ont annoncé l’ouverture prochaine d’un nouveau centre d’excellence en cybersécurité pour l’Afrique au Maroc, fruit d’un partenariat entre des entreprises et des universités britanniques et marocaines.



Là-dessus, le Royaume-Uni a mis en exergue la contribution laborieuse du Maroc aux efforts de lutte contre le terrorisme et s’est félicité de la création à Rabat du Bureau du Programme de l’ONU pour la lutte contre le terrorisme.



De même que les deux pays ont appelé à une action internationale résolue pour la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent sous toutes leurs formes et réitéré leur soutien à la stratégie mondiale de lutte contre le terrorisme des Nations unies. Ils ont également évoqué l’état de leur coopération en matière de lutte contre la criminalité internationale, relevant que grâce au soutien à la formation et à la technologie du Royaume-Uni, les six aéroports régionaux du Maroc sont désormais suffisamment équipés pour lutter contre le trafic, de drogue, ce qui a permis de repérer plus de 240 trafiquants de drogue l’année dernière.



En outre, cette coopération s’étend aussi au domaine maritime et permettra de faciliter la mise en place de normes de sécurité conjointes en vue de promouvoir un nouveau service de ferry direct entre Tanger Med et Poole.



Cette consistance et constance de la coopération bilatérale et cette diversité des échanges entre les deux Royaumes, observant par ailleurs une démarche clairement gagnant-gagnant, ne sont que le fruit de développements réguliers des liens historiques, humains et culturels entre eux mais aussi, s’agissant de l’élan enregistré en ce début des années 2000, des résultats réalisés grâce à la politique diplomatique anticipative de Rabat quant à ses relations avec Londres à la veille et au lendemain du Brexit.



Rachid Meftah