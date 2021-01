Des vaccins, une lueur d’ espoir

Avec une pandémie de Covid-19 galopante dans bien des pays, l'espoir de l'humanité réside plus que jamais dans la mise au point de vaccins. Le laboratoire britannique AstraZeneca, associé à l'Université d'Oxford, a dit avoir développé un vaccin efficace à 70% en moyenne, voire à 90% dans certains cas. Aux Etats-Unis, les autorités espéraient commencer les vaccinations mi-décembre, sitôt les premiers vaccins approuvés par l'Agence américaine des médicaments (FDA), dans le but de parvenir au printemps à l'immunité collective, avait indiqué, fin novembre, Moncef Slaoui, un haut responsable de l'opération gouvernementale pour les vaccins. Pour leur part, Pfizer et la société allemande BioNTech ont annoncé courant décembre que le vaccin qu’elles ont développé conjointement contre la Covid-19 était efficace à plus de 90% dans le cadre des premiers essais cliniques. Aujourd’hui, les campagnes de vaccinations ont débuté en Europe et aux Etats-Unis.