Un programme éducatif ambitieux pour ancrer les valeurs de la Marche Verte et promouvoir la citoyenneté chez les jeunes

Au sein de l’établissement scolaire Az-Zaytouna à El Jadida, a été lancée récemment la phase expérimentale du premier projet intitulé “Nous sommes tous Marocains… Unis comme un seul homme: pour renforcer l’unité nationale”, dans le cadre de la première étape du programme éducatif et de développement ambitieux “Programme d’intégration et de développement durable”, qui a pour slogan central : “Une révolution renouvelée et continue portée de génération en génération”. Ce programme est structuré en trois grandes étapes et comprend un total de 14 projets.



Ce programme s’inscrit dans les grandes orientations des politiques publiques, notamment les Hautes Orientations Royales, la Constitution du Royaume, le programme gouvernemental 2021-2026, le nouveau modèle de développement, ainsi que la Vision stratégique de la réforme du système d’éducation et de formation 2015-2030, sans oublier la Loi-cadre 17-51.



L’événement inaugural de cette première étape expérimentale a débuté par une récitation de versets coraniques par la jeune Arwa Allama, suivie de l’hymne national, puis d’une représentation artistique intitulée “L’Epopée”, présentée par les élèves de l’établissement. Cette performance célébrait la nation et racontait l’histoire de la terre et de la patrie, passée, présente et future.



A cette occasion, le professeur universitaire Adil Belhamri, enseignant à l’Université Hassan Ier de Settat et responsable de la mise en œuvre des quatre premiers projets, a présenté une intervention marquante sur “Les projets de la première étape du Programme d’intégration et de développement durable”.



Le professeur Adil a affirmé que ce programme éducatif national repose sur une conviction profonde : la nécessité d’une révolution renouvelée, fondée sur une approche créative, innovante, efficace et influente, avançant avec une rapidité réfléchie. Il s’agit de consolider les valeurs et principes, et de mettre en œuvre des initiatives visant à construire une génération ancrée dans l’esprit de la citoyenneté.



Selon lui, cette génération exige un renouvellement permanent des méthodes et approches de développement social, permettant une éducation saine, un développement global, et un soutien à la stabilité sociale et politique du pays.



Concernant les objectifs du programme, le professeur Adil a précisé qu’il vise à développer les compétences des jeunes en leur permettant d’acquérir de nouvelles aptitudes, facilitant ainsi leur compréhension de leur environnement et leur participation active. Il a également souligné que l’école du leadership cherche à promouvoir le sentiment d’appartenance et à renforcer le lien entre les jeunes et les valeurs de responsabilité, à travers une interaction positive avec leur entourage.



La présentation a suscité une forte interaction parmi les participants, notamment parce qu’elle s’appuyait sur des exemples concrets et des projets pratiques démontrant la faisabilité du programme dans les établissements scolaires. Ce programme se veut ainsi un outil prometteur pour préparer l’élève marocain à devenir un acteur engagé dans son environnement local et national.



Après plusieurs interventions des parties prenantes, une visite a été organisée pour les invités afin de découvrir les détails de ce programme national, avec un focus particulier sur le projet “Nous sommes tous Marocains… Unis comme un seul homme”.



Il est à noter que cet événement éducatif s’est tenu en présence de Rachid Chraouit, directeur provincial du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et du Sport à El Jadida, représentant le directeur de l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Casablanca-Settat, de l’équipe porteuse du projet, et de plusieurs invités. Il a été organisé par l’Association “Un Sourire pour la génération future” en partenariat avec l’Académie régionale de Casablanca-Settat.



Ce premier projet vise aussi à influencer positivement les politiques et décisions stratégiques au niveau international, en appelant à la reconnaissance officielle de l’initiative d’autonomie comme unique et ultime solution au conflit du Sahara, sous souveraineté marocaine.



L’événement ambitionne également à ancrer les valeurs historiques de la Marche Verte, à renforcer le sentiment d’appartenance, à raviver l’esprit de citoyenneté, à mobiliser les citoyens, à maintenir le lien entre les Marocains du monde et leur patrie, tout en mettant en avant les vérités historiques et juridiques de la cause nationale auprès des peuples du monde.



L’une des actions phares de cette initiative est la réalisation de la plus grande carte du Royaume du Maroc au monde, sous forme de puzzle, incarnant l’unité nationale, l’attachement du peuple au trône, et adressant un message fort à l’échelle internationale, notamment aux Nations Unies, pour adopter officiellement le projet d’autonomie comme la seule et unique solution au dossier du Sahara marocain.