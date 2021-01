Créé aux Etats-Unis, en 2013, par la communauté afro-américaine, le mouvement militant Black Lives Matter (La vie des Noirs compte) a pour objectif de militer notamment contre les violences policières envers les personnes racisées, et contre le racisme systémique aux Etats-Unis. Largement repris dans les manifestations liées à de nombreuses affaires dans lesquelles des Afro-américains sont morts lors de leur détention par la police à l’instar d'Eric Garner, Jonathan Ferrel, John Crawford, Ezell Ford, Walter Scott, Freddie Gray ou Sandra Bland, le slogan et le hashtag #BlackLivesMatter ont pris une résonance mondiale et particulière en mai 2020, suite à la mort de George Floyd, un Afro-américain mort asphyxié par un policier blanc à Minneapolis. Dans la très contestataire ville américaine de Portland, des mois après la mort de George Floyd, des manifestants opiniâtres ont continué à dénoncer presque toutes les nuits le racisme institutionnel et la politique de Donald Trump.