Championnat d’Afrique de beach-volley : Le Maroc en finale chez les hommes et les dames

Le Maroc brille au championnat d'Afrique de beach-volley, organisé jusqu'au 30 juin courant à Martil, en se qualifiant pour les finales chez les hommes et les dames.



Chez les hommes, la finale de ce championnat d'Afrique sera 100% marocaine en présence des duos Elgraoui/Iliyas et El Gharouti/Saber.



Pour poinçonner son billet pour la finale, la paire Elgraoui/Iliyas a battu samedi les Mozambicains Mondlane/Mungoi par 2 sets à 1, tandis que le duo El Gharouti/Saber a pris le meilleur sur les Togolais Kotoka/Samani (2-0).



Chez les dames, le tandem marocain Mahassine/Dina s'est qualifié en finale aux dépens du duo nigérian Pamela/Esther (2-0). Pour décrocher le titre continental, la paire marocaine sera confrontée aux Mozambicaines Vanessa/Mucheza qui se sont qualifiées en battant les Egyptiennes Marwa/Nada (2-1).



Les trois paires marocaines qui disputeront les finales du championnat d'Afrique ont également assuré leur qualification au championnat du Monde 2025, prévu du 14 au 23 novembre prochain en Australie.



Organisé par la Confédération africaine de volley-ball (CAVB), en coordination avec la Fédération royale marocaine de volley-ball (FRMVB), le championnat d'Afrique connaît la participation des meilleures sélections africaines, avec à la clé quatre billets qualificatifs, chez les hommes et chez les dames, pour le Mondial.



Cette édition connait la participation de 88 doublettes côté femmes représentant 22 pays africains, et quelque 114 tandems, chez les hommes, issus de 27 pays.