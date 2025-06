Le Syndicat national des architectes marocains appelle à adopter la qualité comme choix stratégique dans les politiques publiques liées à la construction et à l’urbanisme

Dans un contexte marqué par l’accélération des grands chantiers à travers le Royaume et la montée des défis liés au développement urbain durable, le Syndicat national des architectes marocains a organisé récemment une conférence nationale à Casablanca, sous le thème : "Construire la qualité : entre normes, classifications et responsabilité de l’architecte".



Cette rencontre s’inscrit dans un contexte national en pleine mutation urbaine et territoriale, répondant au besoin urgent de reconsidérer la notion de "qualité dans la construction" en tant qu’axe central de tout projet de développement réussi, et pierre angulaire d’une vision marocaine authentique alliant créativité, spécificités culturelles et respect des normes environnementales et techniques.



La conférence a connu la participation de nombreux architectes, promoteurs immobiliers, maîtres d’ouvrage, représentants de bureaux d’études et d’institutions officielles, ainsi que d’experts renommés dans les domaines de l’architecture et de l’aménagement urbain.



Dans son discours d’ouverture, Hassan Hassan El Menjra Essâadi, président du Syndicat national des architectes marocains, a souligné que le syndicat a choisi en toute conscience d’ouvrir un débat national approfondi sur la problématique de la qualité, dans un contexte architectural et climatique marqué par la marginalisation et un manque d’adaptation aux besoins des citoyens et de l’environnement.



« Lorsque nous parlons de qualité, nous ne parlons pas uniquement de la ville, mais aussi du village, de la campagne, de la montagne… La qualité doit être globale et équitable, couvrant toutes les régions du pays sans distinction », a-t-il expliqué.



Il a également lancé un appel clair à tous les acteurs, affirmant que l’architecte marocain est pleinement capable de contribuer à la construction du Maroc 2030, un Maroc ambitieux porté par de grands projets, à condition de lui permettre d’assumer pleinement son rôle, en tant que véritable chef d’orchestre du chantier et garant de la qualité d’exécution selon les normes les plus élevées.



De son côté, Charafeddine Barada, architecte, a abordé les multiples dimensions du concept de qualité dans la construction, insistant sur le fait que la qualité ne se mesure pas uniquement en termes de coûts ou de moyens techniques, mais se manifeste à travers un esprit d’engagement, une connaissance précise et une coopération harmonieuse entre tous les intervenants : de l’architecte à l’entrepreneur, en passant par l’ouvrier sur le chantier.



Il a précisé que la qualité du bâtiment ne peut être atteinte sans une véritable reconnaissance du rôle de chaque maillon de la chaîne de production architecturale, appelant à valoriser le rôle de l’ouvrier, déclarant : « L’architecte peut concevoir un projet parfait, mais sa concrétisation sur le terrain dépend de l’effort de l’ouvrier ».



Les travaux de la conférence ont tourné autour de trois axes principaux : l’élaboration d’une référence nationale de qualité, fondée sur les spécificités environnementales et territoriales marocaines, à l’écart des modèles étrangers ; la revalorisation du rôle de l’architecte, non seulement comme concepteur, mais comme acteur clé garant de la qualité du projet de la planification à l’exécution ; et l’intégration de la qualité comme levier stratégique pour réussir les grands chantiers nationaux, dans les domaines de l’habitat, des infrastructures et des équipements publics.