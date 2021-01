Manifestations pro-démocratie à Hong kong

Les manifestants étaient dans la rue à Hong Kong pour refuser un projet visant à autoriser les extraditions vers la Chine. Tiraillé entre deux visions opposées de son avenir, ce pôle de la finance internationale était plongé dans la crise. Le gouvernement a cherché à faire adopter par le Conseil législatif (LegCo, Parlement) un projet de loi autorisant les extraditions vers toutes les juridictions avec lesquelles aucun accord bilatéral n'existe, y compris la Chine continentale. Selon les autorités, le texte visait à combler un vide juridique et empêchait que la ville ne soit un refuge pour certains criminels. Les autorités ont assuré que des garde-fous existent en matière de liberté d'expression et que la loi ne visera pas les opposants politiques à la Chine. La cheffe du gouvernement Carrie Lam a affirmé également que le texte répond aux normes internationales en matière de droits humains et que seuls les auteurs de crimes graves passibles de plus de sept ans de prison seront éventuellement concernés.