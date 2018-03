Des capés et des bleus dans la liste de Hervé Renard

Le sélectionneur national Hervé Renard a annoncé, mardi, la liste des 28 joueurs qui seront retenus pour les deux matches amicaux que disputera ce mois-ci le Onze marocain face à la Serbie et à l’Ouzbékistan.

Une liste, comme prévu, où les capés ont été tous convoqués avec le retour de Marouane Da Costa qui avait manqué les derniers matches des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie.

Hormis ce come back, il y a lieu de citer la convocation de Zakaria Labied qui retrouve le Onze national après une absence de trois ans alors qu’il avait disputé avec l’EN un match amical face à l’Uruguay le 28 mars 2015 à Agadir.

La liste de Renard compte deux bleus, en l’occurrence Yassine Ayoub et Ayoub El Kaabi, le buteur du dernier CHAN qui, décidément, ne manquera pas de saisir à fond cette opportunité pour faire montre de son talent. Sachant qu’en ligne d’attaque, l’on relève la présence des deux habitués, Khalid Boutayeb et Aziz Bouheddouz auxquels s’ajoute un fer de lance de taille, Walid Azarou, le buteur du championnat égyptien avec l’équipe d’Al Ahly.

En plus d’Ayoub El Kaabi, le championnat local sera représenté par deux autres joueurs, à savoir le gardien de but Ahmed Reda Tagnaouti et le défenseur Badr Benoun, sociétaires respectivement de l’Ittihad de Tanger et du Raja de Casablanca.

Comme précité, le Onze national disputera deux matches tests lors des dates FIFA du mois de mars. Le 23 courant, les coéquipiers du capitaine Mehdi Benatia affronteront, à partir de 19h30 GMT au stade olympique de Turin, la sélection de Serbie, alors que le 27 dudit mois, l’EN se produira au Complexe Mohammed V à Casablanca pour donner la réplique (20h00) à son homologue ouzbeque.

L’équipe nationale, qui a retrouvé la plus prestigieuse des compétitions de la FIFA après deux décades d’absence, entamera la Coupe du monde le 15 juin du côté de Saint-Pétersbourg face à l’Iran, avant de croiser le fer, cinq jours plus tard (20 juin) à Moscou, avec le Portugal. Le dernier match de la phase de poules est prévu le 25 dudit mois à Kaliningrad face à la redoutable sélection espagnole et son armada de stars.

Il convient de rappeler que la sélection marocaine s’est qualifiée au Mondial après avoir terminé en pole position de son groupe, devant la Côte d’Ivoire, le Gabon et le Mali.