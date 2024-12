Décès de Zahra Azghar

Suite au décès de la militante ittihadie Zahra Azghar, qui de son vivant avait travaillé au sein du Groupe Ittihad Press, le personnel d’Al Ittihad Al Ichtiraki, de Libération et d’Anwar Presse tient à présenter ses condoléances les plus sincères à la famille de la regrettée.



Puisse Dieu avoir l’âme de la défunte en Sa Sainte Miséricorde.

Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons.