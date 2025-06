Le nouveau Programme de transport urbain par bus couvrira 84 villes et agglomérations urbaines

Le nouveau programme de transport urbain par bus (2025-2029) couvrira 84 villes et agglomérations urbaines, a indiqué, lundi à la Chambre des représentants, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.



Dans sa première phase, ce programme national concerne 37 autorités délégataires, 18 communes, 12 établissements de coopération intercommunale et 7 groupements de collectivités territoriales, a précisé le ministre lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des représentants.



Il a fait savoir que le coût total des investissements alloués à ce programme s'élève à 11 milliards de dirhams (MMDH), expliquant que ce budget est destiné à financer l'acquisition de 3.746 autobus, la mise en place de systèmes de billetterie, d'assistance à l'exploitation, d'information voyageurs, et enfin la construction d'infrastructures telles que les parkings, les arrêts de bus, la signalétique et les centres de maintenance.



"Ce nouveau modèle de gestion du transport en commun se veut en rupture totale avec les anciennes expériences dans le secteur du transport urbain", a fait observer le ministre, précisant que trois principes guident sa mise en œuvre : la séparation entre l'investissement et l'exploitation, la prise en charge intégrale de tous les investissements par les autorités délégataires et l'adoption de nouveaux outils de suivi et de contrôle des contrats d'exploitation.



Le responsable a indiqué que le financement repose, quant à lui, sur un modèle tripartite : un tiers sera assuré par les régions, les deux tiers restants étant couverts par le Fonds d'accompagnement des réformes du transport routier, notant que les contributions conjuguées des ministères de l'Intérieur et des Finances à ce fonds ont été revues à la hausse, passant de 1 à 1,5 MMDH, portant l'enveloppe annuelle globale de 2 à 3 MMDH.



La mise en œuvre du programme se fera progressivement sur trois phases, a précisé M. Laftit, expliquant que la première phase, qui concerne 6 autorités délégataires couvrant 23 villes et agglomérations urbaines, a démarré par le lancement des appels d'offres pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, notamment à Marrakech, Tanger, Tétouan, Agadir, Benslimane et Fès.



Les bureaux d'études ont déjà été désignés pour Marrakech, Tanger, Agadir et Tétouan, a-t-il poursuivi, ajoutant que les appels d'offres ont également été lancés pour l'acquisition de 1317 autobus par les sociétés de développement locales concernées.



Le ministre a, à cet égard, relevé que les marchés de 968 véhicules ont été attribués, tandis que ceux des 349 restants feront l'objet d'un nouveau lancement, faute d'offres recevables ou conformes aux exigences techniques.



Des appels d'offres sont aussi en cours pour les systèmes de billetterie et d'aide à l'exploitation, a-t-il fait savoir, relevant que la liste des entreprises sélectionnées sera annoncée avant le 15 courant.



Abordant la deuxième phase, il a indiqué qu'elle portera sur 18 autorités délégataires et couvrira 24 villes et agglomérations urbaines, notant qu'elle prévoit la préparation des appels d'offres pour l'achat de 827 autobus et des systèmes de gestion ainsi que l'identification des futurs gestionnaires.

Et d'ajouter que la troisième phase s'étendra à 13 autorités délégataires et couvrira 37 nouvelles villes et agglomérations urbaines, selon un calendrier lié à l'expiration des contrats actuellement en vigueur.