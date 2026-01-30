De nouvelles pluies attendues au Portugal, 200.000 personnes toujours sans électricité

Le Portugal a connu samedi de nouvelles pluies abondantes, alors qu'environ 200.000 personnes sont toujours privées d'électricité, plusieurs jours après le passage de la tempête Kristin qui a fait cinq morts dans le pays.

L'agence météorologique nationale IPMA a placé l'ensemble du territoire continental portugais en alerte pour de fortes pluies jusqu'à lundi et a appelé la population à se tenir informée.



Le passage de Kristin dans la nuit de mardi à mercredi, accompagné d'averses et de fortes rafales de vent, a provoqué d'importants dégâts sur les infrastructures publiques et de nombreuses habitations.

Elle a également abattu environ 5.800 arbres à travers le Portugal.

Les services d'urgence ont indiqué avoir effectué 34 sauvetages terrestres et 17 sauvetages aquatiques.



Selon E-redes, l'opérateur du réseau de distribution d'électricité, quelque 198.000 clients étaient encore sans courant samedi après-midi, principalement dans le centre du pays.

La majorité d'entre eux se trouvaient dans le district de Leiria, où la tempête a renversé des poteaux et des lignes à haute tension.



Des générateurs ont été déployés pour alimenter les hôpitaux, les réseaux d'eau et les télécommunications.

Un homme de 73 ans est décédé samedi après une chute d'un toit alors qu'il remplaçait des tuiles à Batalha, près de Leiria, ont indiqué les autorités locales.



Le maire du district, Goncalo Lopes, a lancé un appel aux bénévoles pour aider à réparer les toits endommagés avant l'arrivée de nouvelles pluies.

"A partir de minuit, nous attendons davantage de pluie. C'est quelque chose qui nous inquiète", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision privée SIC.