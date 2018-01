Cyclisme : Nécessité de mettre en place des circuits aux normes internationales

La Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) a mis l'accent sur la nécessité de renforcer les infrastructures et de mettre en place des circuits de course aux normes internationales.

Lors de son assemblée générale ordinaire au titre de l'année 2017, tenue samedi dernier à Meknès, la Fédération Royale a appelé les directeurs des clubs à recruter des encadrants qualifiés pour garantir un programme de formation utile pour les jeunes.

Le président de la FRMC, Mohamed Belmahi a souligné dans une allocution que grâce au soutien de ses partenaires privés et aux efforts du ministère de la Jeunesse et des Sports et du Comité national olympique marocain (CNOM), la Fédération n'a ménagé aucun effort pour promouvoir le cyclisme au niveau national et favoriser son rayonnement sur la scène internationale, a indiqué un communiqué de la Fédération.

Il a relevé, à cet égard, que la Fédération a lancé plusieurs chantiers ayant permis de découvrir des talents prometteurs qui ont bénéficié de stages intensifs et participé à plusieurs épreuves pour améliorer leurs niveaux.

L'assemblée générale de la FRMC a été marquée par l'examen et l'adoption des rapports moral et financier, ainsi qu'à la projection d'un film qui restitue les principaux exploits du cyclisme marocain en 2017.

Intervenant à l’ouverture de cette AG, Mohamed Belmahi, s’est félicité des exploits réalisés par les coureurs marocains sur les plans continental et régional, appelant l’ensemble des acteurs concernés par le cyclisme au Maroc à œuvrer au développement de ce sport à travers le soutien des cyclistes talentueux et le renforcement de leur présence dans les grandes manifestations au Maroc et à l’étranger.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de la FMRC, Khaldoun Abdelkhaled a indiqué que le cyclisme marocain connaît ces huit dernières années ‘’un décollage’’ à la faveur de la détermination et les efforts déployés par l’actuel bureau fédéral et de l’implication des départements concernés, notamment le département de la Jeunesse et des Sports et le CNOM.