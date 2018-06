Cristiano Ronaldo rejoint discrètement sa sélection

Le quintuple Ballon d'or Cristiano Ronaldo a rejoint lundi ses coéquipiers de l'équipe du Portugal pour commencer à préparer le Mondial-2018, préférant ne pas s'exprimer devant les médias lors de sa première séance d'entraînement près de Lisbonne.

L'attaquant de 33 ans est apparu souriant et décontracté sur la pelouse du quartier général de la Fédération portugaise de football à Oeiras, dans la banlieue ouest de Lisbonne, laissant à Joao Moutinho le soin de répondre aux journalistes en conférence de presse.

Après une semaine de vacances, Cristiano Ronaldo était très attendu en raison des doutes qu'il a lui même soulevés concernant son avenir en club.

Quelques instants après le nouveau sacre des Merengue en Ligue des champions, le 26 mai face à Liverpool (3-1), "CR7" avait mis en émoi la planète football en déclarant au passé que "c'était bien de jouer au Real Madrid".

Le capitaine de l'équipe du Portugal avait alors promis de donner "des nouvelles" avant de retrouver la Selecçao, mais semblait faire marche arrière dès le lendemain en prenant rendez-vous avec les supporters madrilènes pour "l'année prochaine".

Le quotidien espagnol Marca écrivait lundi que le natif de l'île de Madère aurait finalement décidé de faire profil bas et ne pas s'exprimer dans l'immédiat, jugeant que la donne avait changé en raison du départ de Zinédine Zidane qui, à la surprise générale, a quitté le poste d'entraîneur de la Maison Blanche.

"Cristiano Ronaldo est très fort mentalement", a commenté Joao Moutinho devant la presse, assurant qu'"aucun joueur ne se laissera perturber par le marché des transferts".

"Nous sommes tous focalisés sur la Coupe du monde, pas sur des spéculations", a souligné le milieu de l'AS Monaco.

Champion d'Europe en titre, le Portugal jouera un ultime match de préparation face à l'Algérie jeudi à Lisbonne, après deux nuls concédés devant la Tunisie (2-2) et la Belgique (0-0).

Versée dans le groupe B du Mondial-2018 (14 juin - 15 juillet), la Seleçao entrera en lice face à l'Espagne le 15 juin à Sotchi, avant d'affronter le Maroc puis l'Iran.