Cristiano Ronaldo : Il n'y a pas meilleur que moi

"Moi, je crois toujours qu'il n'y a pas meilleur que moi, en tout cas sur le terrain", a affirmé lundi soir la star du Real Madrid Cristiano Ronaldo lors de la remise du prix Quinas de ouro du meilleur joueur portugais de l'année 2017.

"Nous devons continuer de croire que nous sommes les meilleurs. Moi, je crois toujours qu'il n'y a pas meilleur que moi, en tout cas sur le terrain. Quoi qu'on dise, il faut toujours voir grand", a-t-il lancé pour encourager les joueurs portugais à croire en eux, en recevant cette distinction décernée dans la nuit de lundi à mardi par la Fédération portugaise de football (FPF) à Lisbonne.

"Tant au niveau personnel que collectif, j'ai vécu une année de rêve", a-t-il avancé selon des propos relatés par la presse portugaise. L'année dernière "a été historique au Real Madrid, car j'ai remporté cinq trophées. J'ai aussi remporté le Ballon d'or, le prix The Best de la Fifa".

Cette année-là, 'CR7' a également été visé en juin par une plainte du parquet de Madrid pour une fraude fiscale présumée à hauteur de 14,7 millions d'euros par le biais de sociétés domiciliées aux Îles Vierges britanniques et en Irlande. Il est accusé d'avoir "profité d'une structure créée en 2010 pour dissimuler au fisc les revenus générés en Espagne par les droits à l'image".

Sur le plan personnel, "j'ai aussi battu un record" en 2017, avec l'arrivée de trois enfants. "Aussi bien sur le terrain qu'à l'extérieur, je commence à avoir l'habitude des records!", s'est-il exclamé.

En novembre dernier, l'attaquant portugais a également été papa pour la quatrième fois après la naissance d'une petite fille nommée Alana Martina, sa première fille avec sa compagne Georgina Rodriguez. Le joueur de 33 ans est également papa de jumeaux Eva et Mateo, nés en juin, et d'un petit garçon, Cristiano Ronaldo, âgé de 7 ans, conçus en recourant à une mère porteuse.